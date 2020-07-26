Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
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Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor

Antalya'da yüksek nem ve sıcaktan bunalan vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'nde sabahladı. Sahile gelen bazı vatandaşlar çadır kurarken, bazıları ise battaniyeye sarılarak uyumayı tercih etti.

26.07.2020 12:06 | Son Güncelleme: 26.07.2020 13:41

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili gündüzleri olduğu kadar akşamları da tatilcileri ağırlamaya devam ediyor. Yüksek nem ve sıcak havadan bunalan vatandaşlar sahile gelerek, burada hem serinliyor hem de denizin keyfini sürüyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde bazı vatandaşların sabahlamak için sahile çadır kurduğu görüldü. Sabahın ilk ışıklarıyla kimi sahil bandında yürüyüş yaparken, kimi de güneşin doğuşuyla beraber kendini serin sulara bıraktı.

Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor

"GÜNEŞİN İLK IŞIKLARIYLA DENİZE GİRDİM"

Konyaaltı Sahili'nde çadır kurup sabahlayan Emirhan Gökçe, "Dün gece burada yatarak sabahladım. Uyanınca güneşin doğuşuyla beraber denize girdim. Hava güzeldi ancak sabaha karşı soğudu. Üşüyoruz, çadıra girdik üşümemek için. Gece de hava çok güzeldi. Sahilde çok çadır kuran ve yatan var" dedi.Sabaha karşı 03.00'te sahile geldiğini ifade eden Erdal Parıltı, "Evde klima olmayınca sıcak oluyor. Ben de gece sahile gelip uyuyorum, sonrasında denize giriyorum. Ardından eve gidiyorum. Hava şu an çok güzel ve serin. Tam yüzülecek zaman. Aslında herkesin gece saatlerinde buraya gelip sabahlamasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor

"BURADA UYUMAK, EVDE UYUMAKTAN DAHA İYİ"

Geceyi deniz kenarında uyuyarak geçirdiğini söyleyen Adil Akay, "Gece geldik, burada uyuduk. Sabah da uyandık 1-2 saat yüzüp sonra çalışmaya gideceğiz. Hava deniz için tam yüzülecek ideal saatlerdeyiz. Diğer türlü gündüz sıcak olunca yüzülmüyor. Yazın burada uyumak evde uyumaktan 10 kat daha iyi" ifadelerini kullandı.

Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (6)
MUSA: Onlarda insan
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CO: Bu suriyeliler turizm bölgelerinden tasviye etmek lazım turizm mi baltaliyirlar bunları ülkeye alıp dagitmakla hiç iyi bisey yaomadik
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CO: O uyuyanlar suriyeli afgan irakli
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