Sıcak hava balonları Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar semalarında

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında 3 bin yıllık geçmişe sahip Frig Vadisi Emre Gölü'nde balon uçuşları sürüyor.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında 3 bin yıllık geçmişe sahip Frig Vadisi Emre Gölü'nde balon uçuşları sürüyor.

Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi iş birliğinde, kutlama etkinlikleri kapsamında Emre Gölü'nde gerçekleştirilen Frigya Balon Festivali'nin ikinci ve son günü, gün doğumu ile başladı.

Etkinlikte 5'i gösteri balonu olmak üzere 20 sıcak hava balonu havalanırken, rengarenk balonlar gölün üzerinde renkli görüntüler oluşturdu.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatan sevgisiyle canını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Gelenekselleştirmeyi planladıkları Frigya Balon Festivali'nin ilkini Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlemeye karar verdiklerini anlatan Boztepe, bu vesileyle kentteki balon turizminin tanıtılması ve bütün Frigya bölgesinin turizme kazandırılmasını da hedeflediklerini söyledi.

Bölgede balon uçuşunun iki aydır devam ettiğini anımsatan Boztepe, şunları söyledi:

"Balon turizminin tanıtılması amacıyla ilk defa burada balon festivalini gerçekleştirmiş olduk. İnanıyorum ki bu festival ildeki balon turizminin, Frigya turizminin, bununla beraber bölgenin içinde yer almış olduğu termal turizmin hem ulusal hem de uluslararası boyutta tanınmasına vesile olacaktır."

İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu da festivale halkın ilgisinin artarak devam ettiğini vurguladı.

Katılımın beklenenden yüksek olduğunu belirten Koyuncu, "Biz mutluyuz. Vali Gökmen Çiçek'in destekleri, talimatları doğrultusunda kazasız güzel bir balon festivali gerçekleştirdik. Seneye inşallah daha da büyüterek vatandaşları tekrar davet edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay