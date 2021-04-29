Sibel Turnagöl kaç yaşında? Sibel Turnagöl kimdir?
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Sibel Turnagöl kaç yaşında? Sibel Turnagöl kimdir?

Sibel Turnagöl kaç yaşında? Sibel Turnagöl kimdir?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Eksi manken ve sinema oyuncusu olan Sibel Turnagöl, uzun süredir televizyon ekranlarında görünmüyor. İlk eşi olan Kerem Alışık ile de tanınan Sibel Turnagöl'ün hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Son günlerde Turnagöl'ün kaç yaşında olduğunu merak edenler için Turnagöl hakkında bilinenleri derledik. Peki, Sibel Turnagöl kaç yaşında? Sibel Turnagöl kimdir? Detayalara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Eksi manken ve sinema oyuncusu olan Sibel Turnagöl, uzun süredir televizyon ekranlarında görünmüyor. İlk eşi olan Kerem Alışık ile de tanınan Sibel Turnagöl'ün hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Son günlerde Turnagöl'ün kaç yaşında olduğunu merak edenler için Turnagöl hakkında bilinenleri derledik. Peki, Sibel Turnagöl kaç yaşında? Sibel Turnagöl kimdir? Detayalara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİBEL TURNAGÖL KAÇ YAŞINDA?

Sibel Turnagöl, 1968 doğumlu olup 53 yaşındadır.

SİBEL TURNAGÖL KİMDİR?

Sibel Turnagöl kaç yaşında? Sibel Turnagöl kimdir?

ibel Turnagöl, 28 Şubat 1968'de doğan Türk sinema oyuncusudur.

Meslek yaşamına 16 yaşında mankenlik yapmakla başlayan Sibel Turnagöl, bir süre sonra katıldığı bir yarışmada mankenler kraliçesi seçildi. Turnagöl, Alinur Velidedeoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği bir kalem firmasının reklam filmiyle ilk kez kamera karşısında yer alan sanatçı, ardından 1986 yılında Şerif Gören'in yönetmenliğini yaptığı Sen Türkülerini Söyle adlı ilk uzun metrajlı filminde Kadir İnanır'la birlikte beyazperdede göründü.

Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı, pek çok uzun soluklu TV programlarında sunuculuk yaptı. 1999-2000 yılında TGRT'de pazar günleri Sinan Özen'le Sinan Özen & Sibel Turnagöl Show adını verdiği eğlence formatında kuşak programı yaptı. Bir Pazar alışkanlığı haline gelen Sibel Turnagöl Show'u 2005 yılına kadar sunmaya devam etti.

2006 yılında Star TV'de hafta içi her gün Kardelen ve 2007-2009 yıllarında yine Star'a Keyf-i Sibel programlarını yaptı. 2010 yılında Kanal Türk'te hafta içi her gün Sibel Alem programını sundu.

Sahne çalışmalarından sonra 1999 yılında Klip Müzik'ten Can Bu isimli bir albüm çıkardı. Albümde Şehrazat, Kerem Ökten ve Serdar Ortaç şarkıları seslendirdi. Sırasıyla Ben Aşkı Böyle Bilmezdim, Seninle Bile Sensizim ve Elli Yıllık Aşk şarkılarına klip çekildi. Seninle Bile Sensizim klibinde, daha önce Yasemin dizisinde başrolü paylaştığı Yaşar Alptekin'lekamera karşısına geçti. Albümde, İzzet Yıldızhan'la Gitme Turnam parçasında düet yaptı. Albümün sanat yönetmenliği, kendisi için hala gelinimdir diyen Çolpan İlhan yaptı.

Oyuncu Kerem Alışık'la bir evlilik yaşayan Turnagöl, oğluna Sadri adını verdi. Kerem Alışık'la boşandıktan sonra 20 yıl boyunca hayatına kimseyi almayan Sibel Turnagöl, 2012 yılında Mehmet Çelik'le ikinci evlilğini yaptı. Müzik Yorumcuları Birliği'nde yönetim kurulunda görev alan sanatçı, film yapımcılığı ile ilgilenmektedir[2]. Şişli'de Sibel Turnagöl Moda Evi'ni işletmektedir.

Filmografisi

  • Asla Unutma - 2005
  • Komik-i Şehir - 2005
  • Camdan Pabuçlar - 2004
  • Sahra - 2003
  • Muhteris Ruhlar - 2002
  • Şu Bizim Ev Var ya - 2002
  • Günah - 2001
  • Abuzer Kadayıf - 2000
  • Sır - 1999
  • Demir Leblebi - 1999
  • Yasemin - 1997
  • Bana Sevgiyi Anlat - 1996
  • Bir Yanımız Bahar Bahçe - 1994
  • Kanayan Yara Bosna/ Mavi Karanlık - 1994
  • Senin İçin Bir Kadeh - 1993
  • Üç Kişilik Dünya - 1993
  • Kanayan Bosna - 1993
  • Teleflaş - 1992
  • Son Umut - 1992
  • Günah Tohumu - 1990
  • Bebek - 1987
  • Gönülden Gönüle - 1987
  • Hafız Yusuf Efendi - 1987
  • Sen de Yüreğinde Sevgiye Yer Aç - 1987
  • Yolun Sonundaki Karanlık - 1987
  • Skandal - 1987
  • Hayat Köprüsü - 1986
  • Sen Türkülerini Söyle - 1986
  • Adem ile Havva - 1986
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Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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