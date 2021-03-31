Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti

Henüz 13 yaşındayken çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Sibel Kekilli, "Kız olduğum için mutsuzdum. Arkadaş edinmeme izin verilmedi, eğlenmeme izin verilmedi. Sürekli gözetim altındaydım" notunu düştü.

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı karakterle adından söz ettiren Sibel Kekilli, sosyal medya hesabından henüz 13 yaşındayken çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı duygusal mesajla dikkat çeken Kekilli, zor bir çocukluk geçirdiğini ifade etti. Kekilli, paylaştığı fotoğrafa "Ben 13 yaşlarındayken... Kız olduğum için mutsuzdum. Arkadaş edinmeme izin verilmedi, eğlenmeme izin verilmedi. Sürekli gözetim altındaydım. Kız olduğum için. Bir gün olsa bile, kız olmanın, kadın olmanın kesinlikle iyi olduğunu hatırlamak önemlidir. Seni mutsuz etmelerine veya olduğun için utanmalarına izin verme" notunu düştü. Kekilli'nin bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İşte Sibel Kekilli'nin o paylaşımı;

TÜRKİYE'Yİ ENGELLEMİŞTİ

Öte yandan taciz mesajları aldığını ifade eden ünlü oyuncu, Türkiye'yi Instagram'da engellemiş, Türkiye'de bulunanlar Kekilli'nin hesabına erişemez olmuştu.