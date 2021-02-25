Sibel Can kimdir? Sibel Can hayatı ve biyografisi! Sibel Can kaç yaşında, nereli? Sibel Can Instagram hesabı ne?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Didem Soydan, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Sibel Can hakkında merak edilenler. Sibel Can hayatı ve biyografisi. Sibel Can kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Sibel Can merak konusu oldu. İşte Sibel Can hakkında merak edilen Sibel Can kimdir, Sibel Can hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SİBEL CAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Ağustos 1970

Kaç yaşında: 50 yaşında

Nereli: İstanbul

Sibel Can Kariyerine dansöz olarak başladı. Sonra şarkıcılık yapmaya başladı ve günümüzde televizyon ve sinema oyunculuğu ile sunuculuk da yapmaktadır.

Yugoslav göçmeni Engin Cangüre ve Mudanyalı Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocukları olarak Karagümrük semtinde doğdu. Sanatçının babası birçok ünlü soliste eşlik eden bir keman sanatçısıydı. Muzaffer adında bir kız kardeşi bulunmaktadır.

14 yaşındayken, gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başladı. Babası ile beraber yurt içi ve yurt dışında yaptığı turnelerde hem oryantallik hem de solistlik yaptı. Dönemin bilinen mekanları Galata Kulesi ve Astorya gibi kulüplerde çıkan sanatçı, Nükhet Duru'nun, Fahrettin Arslan'a tavsiyesi üzerine Maksim Gazinosu'nda çıkmaya başladı ve henüz 17 yaşındayken assolist oldu. Sibel Can'ın yaşının küçüklüğü sebebiyle gazinonun kapatılması üzerine, sahneye çıkabilmesi için babasının girişimiyle açılan dava sonucunda, mahkeme kararıyla yaşı büyültülerek doğum tarihi 1964 olarak değiştirildi. Maksim Gazinosu'nda Muazzez Abacı, Neşe Karaböcek ve Emel Sayın gibi ünlü isimlerle çalıştı, Nükhet Duru tarafından keşfedilip Maksim Gazinosu'nun oryantal dansçısı olmuş, 1987 yılında Kervan Plak'tan ilk albümü olan Günah Bize'yi çıkartan Sibel Can bu albümde Orhan Gencebay'ın büyük desteğini gördü. Albüm kısa zamanda satış rekorları kırdı.1988 yılında aynı mekanda şarkı söyleyerek sahne almaya başladı. İlk dönem albümlerinde yapımcısı Orhan Gencebay olmuştur.

1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ileevlendi. Bu evlillikten daha sonra Engincan ve Melisa adından iki çocuk dünyaya getirdi. Hakan Ural'dan 1999 yılında ayrıldı. Bir yıl sonra Sulhi Aksüt ile evlendi ve bu evlilikten Emir isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. İlk eşinden iki, ikinci eşinden de bir olmak üzere üç çocuğu vardır. Sulhi Aksüt'ten 2010'da boşanmıştır.

SİBEL CAN INSTAGRAM HESABI NE?

Sibel Can "sibelcan" hesabından paylaşımlar yapıyor. Bazı paylaşımları: