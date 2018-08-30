Sibel Can'ın, Kızı Melisa Ural'a Yavru Domuz Alması Sosyal Medyada Olay Oldu
Ünlü sanatçı Sibel Can'ın, kızı Melisa Ural'a hediye olarak yavru domuz alması, sosyal medyada büyün yankı uyandırdı.
Ünlü isimlerin hediye anlayışı gün geçtikçe değişmeye başladı. Takvim'in haberine göre, geçtiğimiz günlerde aşkına domuz hediye eden işadamı Serhan Adalı'nın ardından ünlü sanatçı Sibel Can da bu modaya uydu. Can, geçtiğimiz gün 24 yaşına giren kızı Melisa Ural'a yavru domuz hediye etti.
TAKİPÇİLERDEN TEPKİ GELDİ
Yavru domuzla sosyal medya hesabından poz veren Melisa Ural, sosyal medyaya damga vurdu. Birçok takipçi "Millet; sevdiklerine kedi, köpek hediye ederken geldiğimiz duruma bak!" diye yorum yaptı.
İşte Melisa Ural'ın yavru domuzuyla verdiği olay olan o pozu;
YORUMLAR (12)
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Domuza haram diyen alkol sigara uyuşturucu helal miş gibi övünen toplumCevap Yaz Yayından Kaldır
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Tövbe bismillah kardeşim bu nedir yav. Nerden geldik nereye gidiyoruz. Benim atalarımla bunların atası aynı değil eminim. Biz türkler böyle yetişmedikCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Bız adını bıle soylemeyız ewımızın bereketı gıder dıye mılletın yaptıgına bak yazıl gunah wallahı gundeme gelmek ıcın haram seylerle ugrasıyorlar kıyamet kopsa keskeCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Türkiye de domuz derhal yasaklanmalı ınsan dınden çıkarırCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Iman eksıklıgı var demek ki bakalım öte yanda zebaniler buna ne yapacakCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır