Sibel Can'ın, Kızı Melisa Ural'a Yavru Domuz Alması Sosyal Medyada Olay Oldu

Ünlü isimlerin hediye anlayışı gün geçtikçe değişmeye başladı. Takvim'in haberine göre, geçtiğimiz günlerde aşkına domuz hediye eden işadamı Serhan Adalı'nın ardından ünlü sanatçı Sibel Can da bu modaya uydu. Can, geçtiğimiz gün 24 yaşına giren kızı Melisa Ural'a yavru domuz hediye etti.

TAKİPÇİLERDEN TEPKİ GELDİ

Yavru domuzla sosyal medya hesabından poz veren Melisa Ural, sosyal medyaya damga vurdu. Birçok takipçi "Millet; sevdiklerine kedi, köpek hediye ederken geldiğimiz duruma bak!" diye yorum yaptı.

İşte Melisa Ural'ın yavru domuzuyla verdiği olay olan o pozu;