Sibel Can'ın eski rakibi şarkıcı oldu Bir dönem danslarıyla Sibel Can'a rakip gösterilen Sheri Deniz, müzik dünyasına adım attı

Oryantal Sheri Deniz,& ;"Merhaba Hayat" ve "Yıldızların Altında" adlı iki single çalışmasıyla müzik dünyasına adım attı. İtalyan halk şarkısı "Ciano Bella" yı Türkçe "Merhaba Hayat" olarak yorumlayan Deniz, şarkının sözlerini kendisi yazdı. Sheri Deniz, şarkıya yazdığı sözlerin corona virüs& ; hastalığının yarattığı kaosa çok uygun olduğunu söyleyerek, "Bu şarkı hastalık kaosundan ders alıp hayata yeniden "Merhaba" diyenlerin şarkısı olacak" dedi. 'Yıldızların Altında' adlı şarkı ise anonim bir yapıt. Her iki şarkısında da aranjörlüğünü Ozan Kavasoğulları, aynı zamanda& ; şarkılarında kliplerini çekti.& ;