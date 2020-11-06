Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi

06.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 06.11.2020 16:18

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın 26 yaşındaki kızı Melisa Ural, ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla gündeme gelen Serhan Adalı ile Etiler'de bir cipin içinde görüntülendi.

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, bir mekandan Serhan Adalı ile çıkarken basın mensuplarını görünce kısa süreli panik yaşadı. Görüntülendiklerini fark eden Adalı ise gaza basıp uzaklaştı.

BAŞLARINI ÖNE EĞİP KENDİLERİNİ GİZLEDİ

Arka koltukta oturan Melisa, şaşkınlığını gizleyemezken diğer kadın arkadaşları ise başını öne eğerek kendini gizledi.

Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi

GÖZLER ANNE VE BABAYA ÇEVRİLDİ

Kanal D ekranlarında gündemdeki haberlerle ilgili programda sunuculuk yapan Hakan Ural ile Sibel Can'ın çıkan haberlere ne diyeceği de merak konusu oldu.

Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi

KARAKOLLUK OLMUŞTU

Serhan Adalı, geçtiğimiz aylarda Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu ile Yeniköy'de bir mekanda yüksek gelen hesap yüzünden işletmeciyle kavga ederek karakolluk olmuştu.

Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları (1)
ARMUT: Dibine düşer
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Mustafa Şentop Mustafa Destici Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Yıldız Tilbe Yonca Evcimik Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Tamer Tuna Eddie Newton Abdullah Avcı Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım Deprem Avrupa Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 16:32:27. #1.15#
title