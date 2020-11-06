Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın 26 yaşındaki kızı Melisa Ural, ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla gündeme gelen Serhan Adalı ile Etiler'de bir cipin içinde görüntülendi.

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, bir mekandan Serhan Adalı ile çıkarken basın mensuplarını görünce kısa süreli panik yaşadı. Görüntülendiklerini fark eden Adalı ise gaza basıp uzaklaştı.

BAŞLARINI ÖNE EĞİP KENDİLERİNİ GİZLEDİ

Arka koltukta oturan Melisa, şaşkınlığını gizleyemezken diğer kadın arkadaşları ise başını öne eğerek kendini gizledi.

GÖZLER ANNE VE BABAYA ÇEVRİLDİ

Kanal D ekranlarında gündemdeki haberlerle ilgili programda sunuculuk yapan Hakan Ural ile Sibel Can'ın çıkan haberlere ne diyeceği de merak konusu oldu.

KARAKOLLUK OLMUŞTU

Serhan Adalı, geçtiğimiz aylarda Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu ile Yeniköy'de bir mekanda yüksek gelen hesap yüzünden işletmeciyle kavga ederek karakolluk olmuştu.

Kaynak: Snob Magazin