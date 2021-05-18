Sibel Can- Emir Sarıgül olayının ardından ilk kez konuşan Buket Aydın'dan bomba açıklama
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Sibel Can- Emir Sarıgül olayının ardından ilk kez konuşan Buket Aydın'dan bomba açıklama

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Emir Sarıgül ile yaşadığı aşk günlerce konuşulan Spiker Buket Aydın, ayrılık kararı aldığı Emir Sarıgül'ün ünlü sanatçı Sibel Can ile teknede görüntülenmesinin ardından ilk kez konuştu. Aydın, "Emir beyin pırlanta gibi 2 çocuğu var. O çocuklarla da tanıştım. Bana Buket abla dediler. O bu çocukları düşünmeden hareket ediyor olabilir ama ben o çocukların hürmetine daha fazla konuşmuyorum" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'in iş adamı oğlu Emir Sarıgül ile yaşadığı aşk günlerce magazin gündeminden düşmeyen spiker Buket Aydın, eski sevgilisi Emir Sarıgül ile sanatçı Sibel Can'ın Göcek'te teknede görüntülenmesinin ardından ilk kez konuştu.

"EVLİLİK TEKLİFİ ONUN YAPTIĞI BİR HAREKETTİR"

TV100'e açıklamalarda bulunan Aydın, Emir Sarıgül'ün evlilik teklifini reddetmesi hakkında konuştu. Aydın, Sarıgül'ün evlilik teklif etmesinin kendi hareketi olduğunu söyleyerek, "Ben bu konunun içinden çıkmak istedim. Ben mart sonunda Emir beyle ilişkimi kariyerime zarar verdiği için noktaladım. Emir beyin bana yaptığı evlilik teklifi onun yaptığı bir harekettir. Yaz yeni başlıyor. Bu beyefendinin yanında başka kadınlar görebilirsiniz" dedi.

"BAŞKALARIYLA DA GÖREBİLİRSİNİZ"

Emir Sarıgül'ün yaz aylarında başka kadınlarla da görüntülenebileceğini aktaran Aydın, "Her defasında benim de fotoğraflarım çıkarsa bu beni üzer. Ben Emir beyin evlenme teklifini kabul etmedim, etmeyeceğim. Filistinli bebekler ölüyor. Ben utanç duyuyorum. Emir beyin pırlanta gibi 2 çocuğu var. O çocuklarla da tanıştım. Bana Buket abla dediler.O bu çocukları düşünmeden hareket ediyor olabilir ama ben o çocukların hürmetine daha fazla konuşmuyorum. Beni bu haberlerin içinden çekin" ifadelerini kullandı.

Sibel Can- Emir Sarıgül olayının ardından ilk kez konuşan Buket Aydın'dan bomba açıklama
Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı sonrası Buket Aydın'dan olay gönderme
Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı sonrası Buket Aydın'dan olay gönderme
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Sibel Can- Emir Sarıgül olayının ardından ilk kez konuşan Buket Aydın'dan bomba açıklama - Haberler Magazin
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