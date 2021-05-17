Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı sonrası Buket Aydın'dan olay gönderme
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Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı sonrası Buket Aydın'dan olay gönderme

Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı sonrası Buket Aydın'dan olay gönderme
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sibel Can ile Emir Sarıgül aşkının belgelenmesi sonrası ünlü sunucu Buket Aydın'dan flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar..

Son olarak sunucu Buket Aydın ile aşk yaşayan iş insanı Emir Sarıgül, ünlü sanatçı Sibel Can ile Göcek'te yakalandı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen fotoğraf karesi sonrası Emir Sarıgül'den geçtiğimiz aylarda ayrılan sunucu Buket Aydın'dan flaş bir paylaşım geldi.

Aydın, "Kişinin kalitesini kendisinin belirlemesi muazzam bir adalet" yazılı bir paylaşım yaptı.

Ünlü sunucunun bu paylaşımı Emir Sarıgül'e gönderme olarak yorumlandı. Buket Aydın'a çok sayıda destek mesajı geldi.

Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı sonrası Buket Aydın'dan olay gönderme
Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı sonrası Buket Aydın'dan olay gönderme
Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı sonrası Buket Aydın'dan olay gönderme

Kaynak: Snob Magazin

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Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı sonrası Buket Aydın'dan olay gönderme - Haberler Magazin
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