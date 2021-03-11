Sibel Can Çakmak Çakmak şarkı sözleri! Sibel Can Çakmak Çakmak dinle!
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Sibel Can Çakmak Çakmak şarkı sözleri! Sibel Can Çakmak Çakmak dinle!

11.03.2021 21:16 | Son Güncelleme: 11.03.2021 21:25
Sibel Can Çakmak Çakmak şarkı sözleri! Sibel Can Çakmak Çakmak dinle!

Sibel Can'ın sevilen şarkıları arasında yer alan Sibel Can Çakmak Çakmak şarkı sözleri! Sibel Can Çakmak Çakmak dinle!

Sibel Can Çakmak Çakmak şarkı sözleri! Sibel Can Çakmak Çakmak dinle! Detaylar haberimizde.

SİBEL CAN ÇAKMAK ÇAKMAK ŞARKI SÖZLERİ

İçimde bir kıpırtı var, hayrola

Hop oturup, hop kalkıyor gönül okuyor canıma

Ne desem boş sığmıyor ki ele avuca

Diyor ki Leyla kavuştu Mecnununa

Ooof, ooof

Gafil avladı bu kez kahpe felek

Bir yolunu bulup oyuna getirdi yine

Tuzaklarına düşürdü beni bilerek

Ooof, ooof

Her halinden azıcık belli o da

Yere bakan yürek yakanlardan

Ateşten gömlek

Yine başımda kavak yelleri

Bacayı sardı yarin alevleri

Deli yansa da gönül aldırmıyor

Ama çakmak çakmak o gözleri

Tam on iki den vurdu kalbimi

Olan oldu bu gönül

Ferman dinlemiyor

Bakışı gülüşü pek hoş, ağzından bal akıyor

Onsuz hayat boş can katıyor canıma

İçimde kelebekler uçuşuyor

Yol aldım aşıklar diyarına

Ooof, ooof

Gafil avladı bu kez kahpe felek

Bir yolunu bulup oyuna getirdi yine

Tuzaklarına düşürdü beni bilerek

Ooof, ooof…

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