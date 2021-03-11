Sibel Can Çakmak Çakmak şarkı sözleri! Sibel Can Çakmak Çakmak dinle!
Sibel Can'ın sevilen şarkıları arasında yer alan Sibel Can Çakmak Çakmak şarkı sözleri! Sibel Can Çakmak Çakmak dinle!
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SİBEL CAN ÇAKMAK ÇAKMAK ŞARKI SÖZLERİ
İçimde bir kıpırtı var, hayrola
Hop oturup, hop kalkıyor gönül okuyor canıma
Ne desem boş sığmıyor ki ele avuca
Diyor ki Leyla kavuştu Mecnununa
Ooof, ooof
Gafil avladı bu kez kahpe felek
Bir yolunu bulup oyuna getirdi yine
Tuzaklarına düşürdü beni bilerek
Ooof, ooof
Her halinden azıcık belli o da
Yere bakan yürek yakanlardan
Ateşten gömlek
Yine başımda kavak yelleri
Bacayı sardı yarin alevleri
Deli yansa da gönül aldırmıyor
Ama çakmak çakmak o gözleri
Tam on iki den vurdu kalbimi
Olan oldu bu gönül
Ferman dinlemiyor
Bakışı gülüşü pek hoş, ağzından bal akıyor
Onsuz hayat boş can katıyor canıma
İçimde kelebekler uçuşuyor
Yol aldım aşıklar diyarına
Ooof, ooof
Gafil avladı bu kez kahpe felek
Bir yolunu bulup oyuna getirdi yine
Tuzaklarına düşürdü beni bilerek
Ooof, ooof…