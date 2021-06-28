Shutterstock ne demek? Shutterstock anlamı ne?
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SHUTTERSTOCK NE DEMEK?
Shutterstock, küresel bir lisanslı görsel, video ve müzik sağlayan içerik platformudur. Shutterstock, dünya genelinde kullanıcılarına işletmelere, pazarlama ajanslarına ve medya kuruluşlarına çeşitli içerikler sağlar.