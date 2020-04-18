Shrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi fragmanı! Şrek: Sonsuza Dek Mutlu konusu ve seslendirenler
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Shrek, Sinema, Güncel

Shrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi fragmanı! Şrek: Sonsuza Dek Mutlu konusu ve seslendirenler

Shrek Forever After olarak vizyona giren film Shrek: Sonsuza Dek Mutlu, serinin dördüncü filmidir. Senaryosunu Tim Sullivan'ın kaleme aldığı, Mike Mitchell'in yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon film, 21 Mayıs 2010 tarihinde yayımlandı. Şrek: Sonsuza Dek Mutlu konusu nedir? Şrek: Sonsuza Dek Mutlu Türkçe seslendirenler kim?

18.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 18.04.2020 11:56

Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filminde, Şrek çocuklu, sakin bir baba olmaktan sıkılmış ve kendini dev hissettiği yıllardaki gibi olmayı düşler. Bu sırada karşısına çıkanRumpelstiltskin ile anlaşma yapar ancak bu anlaşma planladığı gibi değildir ve kandırılmıştır. Yaptığı hatada geri dönmek, eşine, çocuklarıne ve dostlarına kavuşmak için maceraya atılır. Shrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi detayları haberimizde.

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ŞREK SONSUZA DEK MUTLU SESLENDİRENLER

Aksi yeşil dev Şrek, güzeller güzeli Fiona ile evlenmiş ve çocularıyla mutlu bir hayat sürerken, eski günlerine de özlem duymaya başlar. Gerçek bir dev olduğunu düşündüğü geçmişteki Şrek olabilmek adına yanlış bir yola girer. İşte, bu macerada yer alan karakterleri seslendiren oyuncular:

Okan Bayülgen - Shrek

Sezai Aydın - Eşek

Oya Prosçiler - Prenses Fiona

Engin Alkan - Çizmeli Kedi

Özgür Özdural - Rumpelstiltskin

Osman Gidişoğlu - Kral Harold

Rüçhan Çalışkur - Kraliçe Lillian

Boğaçhan Sözmen - Brogan

Sercan Gidişoğlu - Zencefil Adam Kurabiye

Özgür Özdural - Pinokyo

İsmail Yıldız - Kurt

Ali Ekber Diribaş - Doris

Murat Şenol - Mabel

Shrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi fragmanı! Şrek: Sonsuza Dek Mutlu konusu ve seslendirenler

ŞREK SONSUZA DEK MUTLU KONUSU

Şrek ve eşi Prenses Fiona, çocukları ile mutlu bir şekilde yaşamakta. Hatta bu mutluluğa çizmeli kedi, eşek ve eşeğin yavruları da eşlik etmekte. Sıradan ve mutlu aile hayatı koca yeşil deva sıkıcı gelir ve eski günlerine dönmek için tatlı dilli işadamı Rumpelstiltskin ile bir anlaşma imzalar fakat bu imzaladığı anlaşmada dolandırılır. Rumpelstiltskin'in kral olduğu Uzak Ülke'nin çarpık alternatif versiyonunda yeşil canavarlar av malzemesi haline gelmiştir. Saflığı yüzünden yaptığı herşeyi geri alarak dostlarını kurtarmak ve hayattaki tek gerçek aşkına yeniden kavuşmak Şrek'in bundan sonra atacağı adımlara bağlıdır.

Shrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi fragmanı! Şrek: Sonsuza Dek Mutlu konusu ve seslendirenler
Shrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi fragmanı! Şrek: Sonsuza Dek Mutlu konusu ve seslendirenler
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