Show yeni dizi kırmızı kamyon fragmanı! Kırmızı kamyon oyuncuları ve konusu!
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Show yeni dizi kırmızı kamyon fragmanı! Kırmızı kamyon oyuncuları ve konusu!

03.02.2021 05:50 | Son Güncelleme: 03.02.2021 05:55
Show yeni dizi kırmızı kamyon fragmanı! Kırmızı kamyon oyuncuları ve konusu!

Show tv ekranları yeni dizi Kırmızı Kamyon ile ekranlarda olmak için hazırlanıyor. İlk fragmanı yayınlanan,Show yeni dizi kırmızı kamyon fragmanı! Kırmızı kamyon oyuncuları ve konusu! sizlerle.

Show yeni dizi kırmızı kamyon fragmanını yayınladı. Çok yakında Show Tv ekranlarına gelecek, dizisini yönetmen koltuğunda Osman Kaya' oturduğu kırmızı Kamyon dizisinin senaristliğini Meriç Demiray ve Ezgi Özcan üstleniyor. Peki çok yakında Show yeni dizi kırmızı kamyon fragmanı! Kırmızı kamyon oyuncuları ve konusu!

Show yeni dizi kırmızı kamyon fragmanı! Kırmızı kamyon oyuncuları ve konusu!

SHOW YENİ DİZİ KIRMIZI KAMYON FRAGMANI!

Show Tv ekranlarında çok yakında yerini alacak olan Kırmızı Kamyon dizisinin çekimleri devam ediyor. Kırmızı Kamyon çekimleri için oyuncular İstanbul İtfaiyesi Eğitim Merkezi'nde özel itfaiye eğitimialarak mesleğin inceliklerini öğrendi.

Show yeni dizi kırmızı kamyon fragmanı izlemek için tıklayınız.

Show yeni dizi kırmızı kamyon fragmanı! Kırmızı kamyon oyuncuları ve konusu!

KIRMIZI KAMYON KONUSU!

Çok yakında Show Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan dizi Kırmızı Kamyon konusu, itfaiyecilerin zorlu hayatlarını, tehlike dolu maceralarını ve birbirlerine olan bağlarını dram ve aksiyon ile harmanlayarak anlatıyor. Türkiye'de ilk defa itfaiyecilerin hayatını anlatan bir dizi hayatan bir dizi ekranlarda yer alacak.

Show yeni dizi kırmızı kamyon fragmanı! Kırmızı kamyon oyuncuları ve konusu!

KIRMIZI KAMYON OYUNCULARI!

Kırmızı kamyon oyuncuları, Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Gerçek Sağlar Alnıaçık, Süreyya Kilimci, Hasibe Özgür, Onur Yar, Tuğçe Karabayır ve Feriha Eyüboğlu'nu kadrosunda barındırıyor.

Kadrosunda birbirinden dikkat çeken oyuncuların yer aldığı Kırmızı Kamyon, çekimlerine yoğun bir şekilde devam ediyor.

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