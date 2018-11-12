Show TV'nin Yeni Dizisi Çarpışma'ya Başarılı Oyuncu Rojda Demirer Dahil Oldu

Show TV'nin kadrosu ve senaryosu ile iddialı giriş yapmaya hazırlanan dizisi Çarpışma'ya bir başarılı isim daha dahil oldu. Diziye 38 yaşındaki güzel oyuncu Rojda Demirer dahil oldu.

DİZİDE ÜVEY ANNE KARAKTERİNİ OYNAYACAK

Ay Yapım'ın geçen yıldan beri üzerinde çalıştığı 'Çarpışma' dizisi çok yakında Show TV'de seyirciyle buluşacak. Diziye bir yeni isim daha katıldı. Senaryosu Ali Aydın'ın güçlü kaleminden çıkan dizide, avukat Cemre'ye (Melisa Aslı Pamuk) büyük şok yaşatan üvey anne Belma karakterini kimin oynayacağı merak konusuydu. Rolü, en son "Adı Efsane" dizisinde boy gösteren Rojda Demirer'in canlandıracağı öğrenildi. 'Çarpışma'da Cemre'nin babası Selim'i ise usta oyuncu Mustafa Uğurlu oynuyor.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA BAŞARILI İSİM ULUÇ BAYRAKTAR OTURUYOR

Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Alperen Duymaz, Mustafa Uğurlu ve Melisa Aslı Pamuk'un başrollerini paylaştığı dizinin bir sezon sürmesi planlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise daha İçerde, Ezel, Karadayı gibi dizileri çeken Uluç Bayraktar oturuyor.

ÇARPIŞMA KONUSU NEDİR?

Silahların çekildiği, büyük çarpışmanın gerçekleştiği korku dolu anlar izleyicilerin nefesini kesiyor. Kadir'in "Sana da bana da kurtuluş yok!" sözleriyle ölüme meydan okuduğu anlar gerilimi tırmandırıyor. Dört arabanın çarpışmasıyla, 4 kişinin kaderinin birleştiği Çarpışma sürükleyici hikayesiyle ekranlara yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.