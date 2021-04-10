Show TV'nin sevilen dizi Alev Alev'de 22 kişi koronaya yakalandı, çekimler durdu

Türkiye'de vaka sayısının hızla arttığı şu günlerde dizi setlerinden de peş peşe kötü haberler geliyor. Son olarak Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'de 22 kişi koronavirüse yakalanınca sete ara verildi.