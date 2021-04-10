Show TV'nin sevilen dizi Alev Alev'de 22 kişi koronaya yakalandı, çekimler durdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Show TV'nin sevilen dizi Alev Alev'de 22 kişi koronaya yakalandı, çekimler durdu

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Magazin

Türkiye'de vaka sayısının hızla arttığı şu günlerde dizi setlerinden de peş peşe kötü haberler geliyor. Son olarak Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'de 22 kişi koronavirüse yakalanınca sete ara verildi.

Show TV'nin en çok izlenen yapımları arasında yerini alan başrollerinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü ve Cihangir Ceyhan'ın rol aldığı Alev Alev dizisinin setinde koronavirüs panik yaşandı.

DİZİNİN ÇEKİMLERİ DURDU

Sette yapılan Kovid-19 testleri sonucunda 22 kişinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Dizinin çekimleri ise apar topar durduruldu.

Show TV'nin sevilen dizi Alev Alev'de 22 kişi koronaya yakalandı, çekimler durdu

DİZİ SETLERİNDEN PEŞ PEŞE KÖTÜ HABERLER GELİYOR

Son günlerde dizilerin setlerinden gelen koronavirüs haberleri artışa geçti. Geçtiğimiz hafta Maraşlı'nın setinde Burak Deniz'in koronaya yakalandığı öğrenilirken ayrıca Camdaki Kız dizisinin başrolü Feyyaz Şerifoğlu, Yasak Elma'da Eda Ece, Netflix için çekilen Pera Palas'ta Gece Yarısı setinde Hazal Kaya da korona olmuştu.

Sen Çal Kapımı dizisinin setinde 5 kişinin koronaya yakalandığı Gönül Dağı, Emanet, Kuruluş Osman setlerinde de vakalar çıktığı ifade edildi.

Show TV'nin sevilen dizi Alev Alev'de 22 kişi koronaya yakalandı, çekimler durdu
Ramo canlı izle! Show Tv Akıncı 39. yeni bölüm canlı izle! Ramo canlı full izle! Ramo 39. Bölümde neler oldu?
Ramo canlı izle! Show Tv Akıncı 39. yeni bölüm canlı izle! Ramo canlı full izle! Ramo 39. Bölümde neler oldu?
Ramo 39. bölüm fragmanı izle! SHOW TV Ramo yeni bölüm fragmanı izle! Ramo 38. bölüm izle
Ramo 39. bölüm fragmanı izle! SHOW TV Ramo yeni bölüm fragmanı izle! Ramo 38. bölüm izle
Abdullah Karlidag
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mario Draghi Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Aksaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Show TV'nin sevilen dizi Alev Alev'de 22 kişi koronaya yakalandı, çekimler durdu - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 18:50:48. #1.14#
title