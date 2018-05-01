Show TV'nin İddialı Dizisi Servet, 4. Bölümde Final Yapıyor
Genç jenerasyonun gözde oyuncularından Yusuf Çim ve Bahar Şahin'in başrollerini paylaştığı Servet dizisi de reyting kurbanı olan yapımlar kervanına katıldı.
Başrollerini Yusuf Çim ve Bahar Şahin'in paylaştıkları, Show TV'nin iddialı dizisi Servet, Perşembe akşamı yayınlanacak olan 4. bölümüyle ekranlara veda edecek.
YÖNETMEN KOLTUĞUNDA EMİR KHALİLZADEH OTURUYOR
Medyaradar'da yer alan habere göre; Yapımını Ortaks Yapım'ın gerçekleştirdiği, yapımcılığını Müge Turalı Pak, Melda Perahya Yalçın ve Mehmetcan Yüksel'in üstlendiği, proje tasarımını Birsel Çıkıncı'nın yaptığı ve senaryosunu Murat Boyacıoğlu'nun yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor.
KADRODA GÜÇLÜ İSİMLER VAR
Genç jenerasyonun gözde oyuncularından Yusuf Çim ve Bahar Şahin'in başrollerini paylaştığı dizide Ali Sürmeli, Arsen Gürzap, Tülay Günal, Kanbolat Görkem Arslan, Baran Bölükbaşı, Cemre Gümeli,Alicia Kapudağ, Barış Yalçın, Bora Cengiz, Evren Duyal, Bekir Çiçekdemir, Deniz Atam, Ahmet Kaynak, Kadim Yaşar, Selahattin Töz, Miray Akay gibi güçlü isimler de yer aldı.
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Zaten Yusuf çimin hiç bir filmi tutmuyor şaşırmadım iyikide final yapıyor çok saçmaydi bir saçma seneryo yazıp koymuşlar hep aynı seneryo hep aynı şey benim dizim ?? SEN ANLAT KARADENİZ ????????Cevap Yaz Yayından Kaldır
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tam sacmalıkdı...adam gıbı komedı dızılerı yapında ızleyelım mılletce gulmeye hasret kaldık..bu mıllet gulmezse cınayet haberlerı artar gıder .stres atarız komedıyleCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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İyi yaparsınız demekki milletin ilgisini cekememissiniz yapın şöyle bi levent kırca yada komedi dizisi yada eşkıya dizisi bak nasıl olouyorCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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türkiyenin komik aile dizilerine ihtiyacı varCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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doğru düzgün adam gibi dizi yapmıyolar ki hangi diziyi izlesek açık saçık ahlaksız orası burası gözüken sahneler çıkıyor çocuklarda izliyor çocukların psikolojisi etkileniyoCevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır