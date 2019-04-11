Show TV'nin İddialı Dizisi Nöbet Ekranlara Veda Ediyor
Show TV'nin sezona iddialı başlayan askeri dizisi Nöbet, 8'inci bölümle ekranlara veda ediyor.
Yeni sezona iddialı bir şekilde başlayan Nöbet dizisinin yayın hayatı 8 bölüm sürdü. Dizi önümüzdeki haftalarda final bölümüyle ekranlara gelecek.
FİNAL KARARI ALINDI
Necati Şaşmaz'ın sahibi olduğu Pana Film'in Show TV için çektiği Nöbet dizisi için final kararı alındı. Başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal ve Deniz Bolışık'ın paylaştığı dizi 8. bölümde ekrana veda edecek.
GÜÇLÜ KADROSUYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Pana Film'in patronu Necati Şaşmaz'ın Show TV için çektiği Nöbet dizisi için final kararı alındı. Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre; geçen pazar 5. bölümüyle seyirciyle buluşan dizi, Yurdaer Okur, Saygın Soysal, Deniz Bolışık, İpek Karapınar, Kürşat Alnıaçık ve İbrahim Kendirci'den oluşan güçlü kadrosuyla dikkat çekiyordu.
8'İNCİ BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK
Ancak; Savaşçı, Elimi Bırakma, Kardeş Çocukları ve Survivor gibi güçlü yapımlara reytinglerde beklentiyi karşılayamayan projenin 8. bölümü itibarıyla ekrana veda etmesine karar verildi. Antalya Elmalı'da çekilen dizi filme Genelkurmay da lojistik destek veriyordu.
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artık kurtlar vadisi kaos beklıyoruzCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İçi boş senaryo idi sekiz bölüm bile çok olduCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ÇUKURDA FİNAL YAPSIN ÇİRKİN BİR DİZİCevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır
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NİYE PAZAR BAŞKA Bİ GÜN OLSAYDI BENCE İZLENİRDİ . çünkü pazar günü savaşçı ve lig maçları izleniyor.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Kurtlar Vadisini bekliyoruz Necati BeyCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır