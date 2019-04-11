Show TV'nin İddialı Dizisi Nöbet Ekranlara Veda Ediyor

Yeni sezona iddialı bir şekilde başlayan Nöbet dizisinin yayın hayatı 8 bölüm sürdü. Dizi önümüzdeki haftalarda final bölümüyle ekranlara gelecek.

FİNAL KARARI ALINDI

Necati Şaşmaz'ın sahibi olduğu Pana Film'in Show TV için çektiği Nöbet dizisi için final kararı alındı. Başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal ve Deniz Bolışık'ın paylaştığı dizi 8. bölümde ekrana veda edecek.

GÜÇLÜ KADROSUYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Pana Film'in patronu Necati Şaşmaz'ın Show TV için çektiği Nöbet dizisi için final kararı alındı. Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre; geçen pazar 5. bölümüyle seyirciyle buluşan dizi, Yurdaer Okur, Saygın Soysal, Deniz Bolışık, İpek Karapınar, Kürşat Alnıaçık ve İbrahim Kendirci'den oluşan güçlü kadrosuyla dikkat çekiyordu.

8'İNCİ BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

Ancak; Savaşçı, Elimi Bırakma, Kardeş Çocukları ve Survivor gibi güçlü yapımlara reytinglerde beklentiyi karşılayamayan projenin 8. bölümü itibarıyla ekrana veda etmesine karar verildi. Antalya Elmalı'da çekilen dizi filme Genelkurmay da lojistik destek veriyordu.