Show TV'deki "Arıza" dizisinde Van'dan "dağ başı" olarak bahsedildi
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Show TV'deki "Arıza" dizisinde Van'dan "dağ başı" olarak bahsedildi

Show TV'de yayın hayatına başlayan "Arıza" dizisinin ilk bölümünde Van'dan "Dağ başı" diye bahsedilmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

14.09.2020 20:01 | Son Güncelleme: 14.09.2020 20:13

Show TV'de yayınlanmaya başlayan 'Arıza' isimli yeni dizinin ilk bölümünde, Van ilinden 'dağ başı' olarak bahsedilmesi sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, kanalın ve dizi yetkililerinin özür dilemesini talep etti.

Dizide yer alan sahnede Melek karakteri, Van'da doktor olan Halide karakterine yönelik, "İstanbul'da görev yapacağı hastane yok mu? Ne anlıyorsun o dağ başında nasır tedavi etmekten anlamış değilim" ifadelerini kullanıyor.

İlgili diyaloğa sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor. Kullanıcılar, #ÖzürDileShowtv etiketiyle yetkililerden özür bekliyor.

Show TV'deki 'Arıza' dizisinde Van'dan 'dağ başı' olarak bahsedildi
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