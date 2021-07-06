Show TV canlı yayın! 6 Temmuz SHOW yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 6 Temmuz Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 6 Temmuz Salı kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
6 TEMMUZ SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00Sevcan'la Lezzet Yolunda
07:30Kalp Atışı
10:00Yeni Gelin
13:00Bir Şansım Olsa
14:30Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45Show Ana Haber
20:00Güldür Güldür Show
23:15Şahsiyet