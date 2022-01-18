SHOW Güldür Güldür Show canlı izle! Show TV Güldür Güldür son bölüm izleme linki full HD

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GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Güldür Güldür Show 289. Bölümünde; Talihsiz bir ev kazası geçiren Hayati'nin ziyaretçisi Bilal Dayı! Elini attığı her olayı daha karıştıran, dokunduğu her şeyi bozan, ilişkileri tarumar eden Bilal Dayı ile olaylar nasıl çığırından çıkacak?

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GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW SON BÖLÜM SKEÇLERİ

Açılış: 00:00

İyi Arkadaş Burcu: Dünyaya memnuniyetsizlik olarak gelmek. 01:41

Benim Adayım: Kankaya sevgili ayarlama operasyonu.17:38

Yapabilirsin Aşkım: Heyecana tepki olarak doğmak. 36:14

Yargı Dağıtan Spiker: Habercilik abidesi. 01:04:50

Yılbaşı İdaresi: Arkadaşlarını idare etmek için şekilden şekile giren masum Paşa. 01:17:38

Bilal Dayı 2: O işi çözse çözse Bilal Dayı çözemez. 01:41:28

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