SHN Espor VALORANT kadrosu ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını duyurdu
SHN Espor VALORANT kadrosuyla yollarını ayırdı.
SHN Espor, Twitter'dan yaptıkları açıklama ile VALORANT kadrosu ile yollarını karşılıklı olarak anlaşarak ayırdıklarını açıkladı.
Organizasyonun kurucu üyelerinden Emrah Şahan, Twitter'dan "Oyunculardan koçlara hepsi pırıl pırıl. Severek ayrılanlar gibi oldu bizimkisi. Tüm kardeşlerime kariyerlerinde başarılar dilerim" diyerek takımdan ayrılan isimlere teşekkürlerini sundu.
SHN Esports'un VALORANT ekibi son olarak Champions Tour Türkiye Aşama 3: Challengers 2 turnuvasında son 8'e kalma yolunda ilerlerken Surreal Esports'a 2-1 .
Takımdan ayrılan koç ve oyuncular:
Onur "alcoacH" Alkoç - oyuncu
Furkan "DenV" Deniz Gürkan - oyuncu
Mert "MerSa" Saatcı - oyuncu
Mustafa "ibli5" Doğan - oyuncu
Engin "CEUS" Çelebi - koç
Mustafa "Manur" Çakmanus - koç
SHN Esports'a ve takımdan ayrılan oyuncu, koçlara gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz.
Kaynak: Playerbros