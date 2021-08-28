SHN Espor VALORANT kadrosu ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını duyurdu

SHN Espor VALORANT kadrosuyla yollarını ayırdı.

SHN Espor, Twitter'dan yaptıkları açıklama ile VALORANT kadrosu ile yollarını karşılıklı olarak anlaşarak ayırdıklarını açıkladı.

Organizasyonun kurucu üyelerinden Emrah Şahan, Twitter'dan "Oyunculardan koçlara hepsi pırıl pırıl. Severek ayrılanlar gibi oldu bizimkisi. Tüm kardeşlerime kariyerlerinde başarılar dilerim" diyerek takımdan ayrılan isimlere teşekkürlerini sundu.

SHN Esports'un VALORANT ekibi son olarak Champions Tour Türkiye Aşama 3: Challengers 2 turnuvasında son 8'e kalma yolunda ilerlerken Surreal Esports'a 2-1 .

Takımdan ayrılan koç ve oyuncular:

Onur "alcoacH" Alkoç - oyuncu

Furkan "DenV" Deniz Gürkan - oyuncu

Mert "MerSa" Saatcı - oyuncu

Mustafa "ibli5" Doğan - oyuncu

Engin "CEUS" Çelebi - koç

Mustafa "Manur" Çakmanus - koç

SHN Esports'a ve takımdan ayrılan oyuncu, koçlara gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros