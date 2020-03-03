Shirley Filmi

03.03.2020 15:57 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:57

Rose ve kocası Fred, kendilerine yapılan teklifi kabul ederek Shirley Jackson ve Stanley Hyman ile birlikte yaşamaya başlar. Genç çiftten etkilenen Jackson, onları yeni romanının konusu yapmaya karar verir.

Yönetmen: Josephine Decker

Senaryo: Susan Scarf Merrell, Sarah Gubbins

Oyuncular: Logan Lerman, Elisabeth Moss, Michael Stuhlbarg, Odessa Young, Ryan Spahn, Steve Vinovich, Adelind Horan, Molly Fahey, Emily Decker, Allen McCullough, Ava Langford, Margarita Allen, Edward O'Blenis, Thomas Racek, Susan Nido, Tony Manna, Melissa Chanza, Mick Coleman, Lexa Hayes, Vincent McCauley, Louise Schoene, Warren Ray Davis, Alexandria Sherman, Rosemary Howard

Filmin Türü: Biyografi

Orijinal Adı: Shirley

Yapımcı Firma: Killer Films

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 107 dk.

Dağıtıcı Firma: Killer Films

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com