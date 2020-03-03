Shirley Filmi
Shirley filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Shirley filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Rose ve kocası Fred, kendilerine yapılan teklifi kabul ederek Shirley Jackson ve Stanley Hyman ile birlikte yaşamaya başlar. Genç çiftten etkilenen Jackson, onları yeni romanının konusu yapmaya karar verir.
Yönetmen: Josephine Decker
Senaryo: Susan Scarf Merrell, Sarah Gubbins
Oyuncular: Logan Lerman, Elisabeth Moss, Michael Stuhlbarg, Odessa Young, Ryan Spahn, Steve Vinovich, Adelind Horan, Molly Fahey, Emily Decker, Allen McCullough, Ava Langford, Margarita Allen, Edward O'Blenis, Thomas Racek, Susan Nido, Tony Manna, Melissa Chanza, Mick Coleman, Lexa Hayes, Vincent McCauley, Louise Schoene, Warren Ray Davis, Alexandria Sherman, Rosemary Howard
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: Shirley
Yapımcı Firma: Killer Films
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 107 dk.
Dağıtıcı Firma: Killer Films
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com