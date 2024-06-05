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YASED Küresel Yatırım Günleri Etkinliği Resepsiyonla Son Buldu

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Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen Küresel Yatırım Günleri etkinliği kapsamında Ankara Sheraton Otel'de bir resepsiyon düzenlendi. YASED üyeleri, iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetlilerin katıldığı resepsiyonda, YASED Yönetim Kurulu Başkanı Engin Aksoy da hazır bulundu. Etkinlik, müzik dinletisiyle sona erdi.

Uluslararası Yatırımcılar Derneğince (YASED), "Küresel Yatırım Günleri" etkinliği kapsamında resepsiyon düzenlendi.

Ankara Sheraton Otel'deki resepsiyona, YASED üyeleri, iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

Davetlileri, YASED Yönetim Kurulu Başkanı Engin Aksoy karşıladı.

İş dünyası, yabancı misyon, sivil toplum ile uluslararası kuruluşların temsilcilerini buluşturan resepsiyon, müzik dinletisinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Sheraton Otel Ankara Ekonomi Güncel Haberler

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