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Elazığ'da Four Points By Sheraton Otel'de yangın: 10 kişi dumandan etkilendi

Elazığ'da Four Points By Sheraton Otel'de yangın: 10 kişi dumandan etkilendi
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Elazığ'da Four Points By Sheraton Oteli'nin çatı katında kaynak çalışması sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 10 kişi dumandan etkilenirken, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da Four Points By Sheraton Oteli'nin çatı katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, 10 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Üniversite Sokak'ta bulunan Four Points By Sheraton otelin çatı katında kaynak çalışması yapılırken yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının dumanlarını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hızlı müdahaleyle yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi dumandan etkilendi. 8 kişinin tedavisi ambulansta yapılırken 2 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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