Dialog Real Estate, Shining Night Ödül Gecesi'nde Başarıları Kutladı

Türkiye'nin en hızlı büyüyen gayrimenkul firması olan Dialog Real Estate, 140'ı aşkın ofisi ve 1200'ü aşkın danışmanı ile sektördeki liderliğini pekiştirmeye devam ediyor. Bursa Sheraton Otel'de düzenlenen Shining Night Ödül Gecesi, başarı, azim ve emeğin ödüllendirildiği unutulmaz bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

Yoğun katılımla gerçekleşen törende, 250'nin üzerinde ödül, üstün performans sergileyen başarılı broker, danışman ve ofis yöneticilerine takdim edildi. Dialog Real Estate ailesi, yıl boyunca gösterdiği çabanın karşılığını almanın gururunu yaşarken, geceye katılan konuklar da etkileyici bir atmosferin parçası oldu.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen bu özel geceye, her yıl olduğu gibi Kurucu Başkan Übeyt Işık ile kurucu ortaklar Selma Arabacı ve Prof. Dr. Elif Karakurt Tosun ev sahipliği yaptı. Gecenin sunuculuğunu Canan Ferik ve Devrim Korkmaz üstlenirken, geceye Ceren Özdemir'in enerjik perküsyon gösterisi renkli bir başlangıç sağladı. Gecenin finalinde sahne alan Haluk Levent ise güçlü sesi ve sevilen şarkılarıyla Dialog Real Estate ailesine unutulmaz, eğlence dolu anlar yaşattı.

Açılış konuşmasında Kurucu Başkan Übeyt Işık şu sözlerle duygularını dile getirdi: "Biz sadece emlak satmıyoruz; insanların evlerinde yaşadıkları mutluluğa ortak oluyoruz. Yatırım için attığımız bir imzanın bir hayatı nasıl değiştirdiğine şahitlik ediyoruz. Bugün burada, bu mutlulukların başarısını hep birlikte kutluyoruz. Başarı bir ekip işidir ve burada oluşan bu tablo, bize daha büyük hedefler için ilham veriyor."

Kurucu Ortak Selma Arabacı, yalnızca bir marka değil, bir anlayış inşa etmek amacıyla yola çıktıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bugün çok güzel bir yolculuğu büyük bir aile ile yürütüyoruz. Bu aile, sattığı gayrimenkuller ile yalnızca bina değil, birçok insana yeni yaşamlar sundu. Herkesi tek tek kutluyorum." Kurucu Ortak ve Dialog Akademi Koordinatörü Prof. Dr. Elif Karakurt Tosun ise, Dialog Real Estate'in sadece bir ekip değil, bir ruhun parçası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bugün sadece başarılarımızı değil, birlikte büyüyen bu büyük ailenin birliğini de kutluyoruz."

Dialog Arsa Yönetim Kurulu Başkanı Harun Sönmez, Dialog Arsa ile iş birliği yapan ofislerimize ödüllerini takdim ederken; "Dialog Arsa ailesi olarak, siz değerli iş ortaklarımızın katkısı ve emeği, en büyük gücümüz olmaya devam ediyor. Hep birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza gönülden inanıyorum" dedi.

Kıbrıs sürprizi

Gecede, Dialog Real Estate'in vizyonuna dair önemli gelişmeler de paylaşıldı. Avrupa, Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde tescilli olan şirket, uluslararası büyüme stratejisi kapsamında Kuzey Kıbrıs'a Master Franchise vererek yurt dışı açılımını resmen başlattı. Bu stratejik adım, Dialog Real Estate'in global marka olma hedefi doğrultusunda attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kurucu Başkan Übeyt Işık, Kıbrıs'ın inşaat devlerinden biri olan Evergreen Developments Group ile Kıbrıs projelerine ortaklık yaptıklarını da açıkladı. İki büyük markanın güçlerini birleştirdiğini vurgulayan Işık, artık Kıbrıs'ta satılacak binlerce mülke sahip olduklarını söyledi. Geceye katılan Evergreen Developments Group kurucu ortakları Eser Sonat ve Ayhan Erciyas, Dialog ailesiyle aynı çatı altında olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Eser Sonat şu açıklamada bulundu: "Kıbrıs'tan kucak dolusu selamlar. Dialog ailesinin sinerjisi çok büyük. Yaklaşık 5 bin konutluk bir iş birliği bizi bekliyor. 1453 konut ve 10 bin m ticari alandan oluşacak Habitat Projesi'ni, inşaatından pazarlamasına kadar birlikte güçlü bir şekilde yöneteceğiz."

Ödül gecesinde Dialog Real Estate'in Kuzey Kıbrıs'taki ilk Master Franchise temsilcileri Agah Oktay Akay ile Av. Gizem Aksun da yer aldı.

Shining Night Ödül Gecesi, 2024'ün en başarılı ofis, broker ve danışmanlarının ödüllerini alarak mutluluk ve gururu bir arada yaşadığı özel bir gece oldu

Ödüller ise şu isimlerin oldu: Türkiye'nin En Başarılı 1. Ofisi; Dialog Plus, Türkiye'nin En Başarılı 2. Ofisi; Dialog Concept, Türkiye'nin En Başarılı 3. Ofisi; Dialog Skala, Türkiye'nin En Başarılı 1. Danışmanı; Hikmet GÜNEY (Dialog Rima), Türkiye'nin En Başarılı 2. Danışmanı; Abdülkadir SAĞIR (Dialog Söz) Türkiye'nin En Başarılı 3. Danışmanı; Ethem Yetişkin (Dialog Concept) - BURSA