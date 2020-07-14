She Dies Tomorrow Filmi She Dies Tomorrow filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. She Dies Tomorrow filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Bir sabah uyanan ve yarın öleceğine ikna olan Amy'nin ölüm sanrıları, bir virüs gibi etrafındaki kişilere de bulaşmaya başladıkça, Amy ve arkadaşları adeta çılgınlığa doğru sürüklenirler ve işler çığırından çıkar.

Yönetmen: Amy Seimetz

Senaryo: Amy Seimetz

Oyuncular: Kate Lyn Sheil , Jane Adams, Kentucker Audley , Katie Aselton, Chris Messina, Tunde Adebimpe, Jennifer Kim, Olivia Taylor Dudley , Josh Lucas, Michelle Rodriguez, Adam Wingard, Madison Calderon

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: She Dies Tomorrow

Yapımcı Firma: Rustic Films

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 84 dk.

Dağıtıcı Firma: Rustic Films

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com