She Dies Tomorrow Filmi

Bir sabah uyanan ve yarın öleceğine ikna olan Amy'nin ölüm sanrıları, bir virüs gibi etrafındaki kişilere de bulaşmaya başladıkça, Amy ve arkadaşları adeta çılgınlığa doğru sürüklenirler ve işler çığırından çıkar. Yönetmen: Amy Seimetz Senaryo: Amy Seimetz Oyuncular: Kate Lyn Sheil , Jane Adams, Kentucker Audley , Katie Aselton, Chris Messina, Tunde Adebimpe, Jennifer Kim, Olivia Taylor Dudley , Josh Lucas, Michelle Rodriguez, Adam Wingard, Madison Calderon Filmin Türü: Komedi Orijinal Adı: She Dies Tomorrow Yapımcı Firma: Rustic Films Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dili: İngilizce Filmin Süresi: 84 dk. Dağıtıcı Firma: Rustic Films Vizyon Tarihi: 01.01.2070