She Dies Tomorrow Filmi
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Bir sabah uyanan ve yarın öleceğine ikna olan Amy'nin ölüm sanrıları, bir virüs gibi etrafındaki kişilere de bulaşmaya başladıkça, Amy ve arkadaşları adeta çılgınlığa doğru sürüklenirler ve işler çığırından çıkar.
Yönetmen: Amy Seimetz
Senaryo: Amy Seimetz
Oyuncular: Kate Lyn Sheil , Jane Adams, Kentucker Audley , Katie Aselton, Chris Messina, Tunde Adebimpe, Jennifer Kim, Olivia Taylor Dudley , Josh Lucas, Michelle Rodriguez, Adam Wingard, Madison Calderon
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: She Dies Tomorrow
Yapımcı Firma: Rustic Films
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 84 dk.
Dağıtıcı Firma: Rustic Films
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com