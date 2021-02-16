Sharon Stone'dan kafa karıştıran aşk paylaşımı!
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Sharon Stone'dan kafa karıştıran aşk paylaşımı!

16.02.2021 11:50 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:08
Sharon Stone'dan kafa karıştıran aşk paylaşımı!

Dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone (62), kendisinden 27 yaş küçük Fransız moda tasarımcısı Olivier Rousteing (35) ile mutluluk pozu verdi. İşte ayrıntılar...

Sharon Stone'un paylaşımının altına, "Sevgililer Günü'nü kutlarım" notunu düşmesi dikkat çekti. Dünyaca ünlü oyuncunun bu paylaşımı sosyal medyada tartışma yarattı. Stone'un özel yaşantısı merak konusu oldu.

GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Öte yandan dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone, babası Joseph Stone'un ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözlerine yer vererek dikkat çekmişti.

'Temel İçgüdü' filmle yıldızı parlayan Stone, Mevlana'nın "Tutulsun istiyorsan, aç ellerini!" cümlesini paylaşmıştı.

Kaynak: Snob Magazin

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