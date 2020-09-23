Sharon Stone, 40 yıldır beyaz perdede öpüştüğü aktörler içinde en iyisini açıkladı
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Sharon Stone, 40 yıldır beyaz perdede öpüştüğü aktörler içinde en iyisini açıkladı

23.09.2020 19:33 | Son Güncelleme: 23.09.2020 19:36
Sharon Stone, 40 yıldır beyaz perdede öpüştüğü aktörler içinde en iyisini açıkladı

Ünlü Hollywood oyuncusu Sharon Stone, beyaz perdede başrolleri paylaştığı aktörler içinde en iyi öpüşenin açık ara Robert de Niro olduğunu söyledi.

'Temel İçgüdü' filminin yıldızı olarak hafızalara kazınan Stone, 40 yıllık sinema kariyerinde birlikte kameraların karşısına geçtiği aktörler içinde en iyi öpüşenin açık ara Robert de Niro olduğunu söyledi. Watch What Happens Live isimli talk şova katılan Stone, De Niro'ya hayranlığını dile getirirken "Kesinlikle en iyi öpüşeni" demeyi ihmal etmedi.

62 yaşındaki Stone ile 77 yaşındaki De Niro, 1995'te Martin Scorsese'nin yönettiği Casino filminde karı-kocayı canlandırırken dudaklarını birleştirdikleri sahnelerde de oynamıştı.

"Diğerleri benim için 'eh işte'ydi"

"Bob en hayran olduğum aktördü. Tüm istediğim masada karşısında oturup muhatabı olmaktı. Belki de ona böylesine olağanüstü saygı duyduğumdan benim için öpüşme anının zirvesi oldu" açıklamasını getiren Stone, De Niro 'balyozla başına vursa bile heyecandan kendinden geçeceği' esprisini yaparak şöyle devam etti:

"Bir aktris olarak ona öylesine çılgınca aşıktım ki... Neredeyse masal gibiydi. Dolayısıyla başka aktörlerle olanla kıyas götürmez. Diğerleri benim için 'eh işte'ydi."

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