Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings Filmi
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Marvel Studios'un yeni filminin yönetmenliğini Destin Daniel Cretton yaparken başrollerde ise Simu Liu, Tony Leung Chiu Wai ve Awkwafina rol alıyorlar.
Yönetmen: Destin Daniel Cretton
Senaryo: Dave Callaham, Steve Englehart , Jim Starlin
Oyuncular: Awkwafina, Simu Liu, Tony Chiu-Wai Leung
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
Yapımcı Firma: Marvel Studios
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 12.02.2021
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