Shakira Konseri Nedeniyle Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

DÜNYACA ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın Vodafone Park'ta vereceği konser nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yazılı açıklama yaparak Vodafone Park'ta saat 21.00'de gerçekleşecek konser nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Açıklamada, "Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım Dolmabahçeistikametine verilmeyecek, Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacak, Mete Caddesi'nden Bedri KarafakioğluCaddesi istikametine akım verilmeyecek, Kadırgalar ışıklardan Kadırgalar Caddesi istikametine akım verilmeyecek, Dolmabahçe Tünel çıkışından kapama yapılarak akım stat arkasına gönderilemeyecek" denildi.

Alternatif güzergahlara ilişkin de açıklamada, "Teşvikiye Caddesi Süleyman Seba Caddesi istikameti, Mete Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Yedikuyular,Taksim istikameti, Mecidiyeköy istikameti, Sıraselviler Caddesi, Mete Caddesi,Cumhuriyet Caddesi istikameti, Mete Caddesi'nden Cumhuriyet Caddesi istikametiTarlabaşı, Refik Saydam Caddesi istikameti, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Barbaros Bulvarı istikameti, Piyalepaşa Bulvarı ve Hürriyettepe ışıklar istikameti" ifadelerine yer verildi. - İstanbul