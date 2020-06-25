SGK sisteminde hükümlü görünen kadın muayene olma sevincini yaşadı
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SGK sisteminde hükümlü görünen kadın muayene olma sevincini yaşadı

SGK sisteminde hükümlü görünen kadın muayene olma sevincini yaşadı Sistemdeki sorun çözülünce hastaneye giderek muayene oldu için Yapılan araştırmada kadının herhangi bir mahkumiyeti olmadığı öğrenildi Kocaeli'de muayene olmak için gittiği hastanede, SGK sisteminde görülen 'hükümlü...

25.06.2020 20:05 | Son Güncelleme: 25.06.2020 20:34

SGK sisteminde hükümlü görünen kadın muayene olma sevincini yaşadı

Sistemdeki sorun çözülünce hastaneye giderek muayene oldu için

Yapılan araştırmada kadının herhangi bir mahkumiyeti olmadığı öğrenildi

KOCAELİ - Kocaeli'de muayene olmak için gittiği hastanede, SGK sisteminde görülen 'hükümlü mahkum' kaydından dolayı muayene olamayan Özlem Usta'nın sorunu çözüldü. Usta, sorunun çözülmesiyle birlikte hastaneye giderek muayene oldu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan Özlem Usta adlı kadın, rahatsızlığı nedeniyle 21 Mayıs tarihinde muayene olmak için hastane randevusu aldı. Randevu günü doktorun odasına giren Özlem Usta, sistemde 'hükümlü mahkum' olarak kayıtlı olduğunu öğrendi. Sistemdeki kayıt nedeniyle muayene olamadan hastaneden ayrılan 39 yaşındaki Özlem Usta'nın sorunu çözüldü. Sorun çözülmesinin ardından hastaneye giden Usta, muayene olma sevincini yaşadı.

"Mağduriyetim giderildi, muayene edildim"

Muayene olamayınca üzüldüğünü ancak sorunun çözülmesi sonrasında mağduriyetinin giderildiğini belirten Özlem Usta, "21 Mayıs günü hastane sisteminde tutuklu mahkum görünmemle ilgili sistemde 21 Mayıs günü öğrendim. Bununla ilgili gerekli araştırmalar yapılarak, Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Fikri Işık beyin danışmanları aracılığı ile hastane sistemindeki tutuklu mahkum kaydı silindi. Şuanda sistemde kalktı, mağduriyetim giderildi. Bununla ilgili bakanımıza, danışmanı, hastane başhekimimize gerekli yetkili büyük kişilere teşekkür ediyorum. Sesim duyulduktan sonra muayene edildim. MR'a girdim. Gerekli bütün süreçler yapıldı. Benimle ilgili elinden gelen hastane yetkilileri, başhekim olsun. Mağduriyet giderildi kısacası" diyerek kamu personellerine teşekkür etti.

SGK sisteminde hükümlü görünen kadın muayene olma sevincini yaşadı

Kaynak: İHA

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