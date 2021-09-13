SGK kaçta açılıyor? SGK kaça kadar açık? SGK çalışma saatleri 2021 - Haberler
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SGK kaçta açılıyor? SGK kaça kadar açık? SGK çalışma saatleri 2021

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SGK kaçta açılıyor? SGK kaça kadar açık? SGK çalışma saatleri 2021

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), açılış kapanış saatleri vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. SGK kaçta açılıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. SGK'da yapacakları işlemler için tarih belirlemek isteyenler, 'SGK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, SGK kaça kadar açık ve öğle arası saat kaçta? SGK hafta sonu açık mı?' gibi sorulara internet üzerinden yanıt arıyor. İşte, SGK 2021 çalışma saatleri hakkında bilgiler...

Sgk kaçta açılıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Resmi dairelerde işlem yapmak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de SGK çalışma saatleri. Vatandaşlar, SGK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, SGK hafta sonu açık mı, öğle arası kaçta gibi sorulara internet aramalarında yanıt bulmaya çalışıyor. Bu içeriğimizden SGK çalışma günleri ve SGK açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. İşte detaylar...

SGK KAÇTA AÇILIYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu, 08:00 - 12:00/ 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Mesai saatleri 08.00-17.00 olan kurum çalışanları gün içerisinde 12.00'da öğle molasına çıkıyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

SGK HAFTA SONU AÇIK MI?

SGK hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

SGK RESMİ TATİLLERDE DE KAPALI

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ile 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda da hizmet vermemektedir.

Not: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre değişebilir. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

SGK ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

  • Hafta içi: 08:00- 17:00
  • Öğle arası: 12:00- 13:00
  • Hafta sonu: Kapalı

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