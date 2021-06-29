Sg Komutanlığı Teftiş Grup Başkanı Sg Yarbay Yağmur ve Müfettiş Sg Binbaşı Türk'ten Vali Canbolat'a Ziyaret
Sahil Güvenlik Komutanlığı Teftiş Grup Başkanı Sg Yarbay Can Yağmur, Müfettiş Sg Binbaşı Serkan Türk ve Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanı Sg Yarbay Umut Yavaş, Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.
Sahil Güvenlik Komutanlığı Teftiş Grup Başkanı Sg Yarbay Can Yağmur, Müfettiş Sg Binbaşı Serkan Türk ve Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanı Sg Yarbay Umut Yavaş, Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.
Kaynak: Habermetre