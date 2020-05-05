Sezonu terasda açtı
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Sezonu terasda açtı

Sezonu terasda açtı
05.05.2020 10:26 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:28

Corona virüs nedeniyle kendini evine kapatan güzel şarkıcı Nilay Dorsa, aldığı önlemleri gevşetmeden sağlığı için devam ediyor.

Sahneleri ve sosyal yaşantısını çok özlediğini ifade eden Nilay Dorsa, yaz sezonunu evinin terasında açtı. Güneşli günlerin gelmesiyle birlikte güneşlenmek için kendini evinin terasına atan Nilay Dorsa "Sağlığım benim için her şeyden önemli, uyarılara eksiksiz riayet ettim, çok şükürde iyiyim, elimdeki mutluluklarla yetinmeyi bilen biriyim, imkânım neyse onla sevinmeyi bilirim. Bu sezonu lüks bir pilajda değil de evimin terasında açmayı nasip etti, keyfini de sonuna kadar çıkarıyorum" dedi. Virüs illetinden kısa bir süre sonra kurtulacağımıza inandığı vurgusunu da yapan Nilay Dorsa, stüdyoların açılmasıyla yeni şarkısının da çalışmalarına başlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler

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