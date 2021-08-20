SEZON ÖNCESİ BALIKÇILARIN GÖZÜ ÇİNGENE PALAMUDUNDA
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SEZON ÖNCESİ BALIKÇILARIN GÖZÜ ÇİNGENE PALAMUDUNDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARADENİZ'de 1 Eylül'de başlayacak balık sezonu öncesi hazırlıklar sürüyor.

KARADENİZ'de 1 Eylül'de başlayacak balık sezonu öncesi hazırlıklar sürüyor. Balıkçılar, gözlerini bu ay içerisinde tezgahtaki yerini alacak olan çingene palamuduna çevirdi.

15 Nisan'da kapanan balık sezonu, 1 Eylül'de başlayacak. 'Vira bismillah' diyecek olan balıkçılar, şimdiden hazırlıklara başladı. Av yasağıyla teknelerini limana demirleyen Samsunlu balıkçılar, sezon boyunca denize serdikleri ve zarar gören ağlarını imece usulü onarmaya başladı. Balıkçıların sezon hazırlığı sürerken, tezgahlarda ise şu sıralar kültür balıkları yer alıyor. Bu ay sonunda çingene palamudu avının başlayacağını belirten balıkçılar, şimdiden sezon için heyecanlı olduklarını ifade etti.

'EN UYGUN BALIK SOMON'

Balıkçı Ayhan Liman, çingene palamudunu beklediklerini ifade ederek, "Tezgahta levrek, çupra, somon, köpek balığı var. Olta balıkçıları ise arada çinekop getiriyor. Sezon açılınca balık satışları tavan yapıyor. Şu anda kültür balığı satıyoruz. Ara sıra olta balıkçılarından barbun, mezgit geliyor. Mezgit ile barbunun kilosu 30 TL, istavrit 35 TL. Şu anda en uygun balığımız somon, kilosu 25 TL'dir. Levrek ve çupra 45 TL. Çingene palamudunun çıkmasını bekliyoruz, bu ayın sonunda çıkar diye tahmin ediyoruz. O zaman palamut var mı yok mu belli olur. Ondan sonra zaten sezon açılacak" diye konuştu.

'BU SENE BALIK PATLAMASI BEKLİYORUZ'

Balıkçı Ercan Kutbay ise balık sezonunun açılmasını sabırsızlıkla beklediklerini dile getirerek, "Balık sezonu yaklaşıyor. Şu an da tezgahta kültür balıklarımız var. Somon, levrek, çupra var. Fiyatlarımız da bu sene itibariyle gayet normal. Şu anda çingene palamudunu bekliyoruz. Sanırım bu ayın sonunda çingene palamuduna başlarız. Çingene palamudu daha sonra normal palamut boyutlarına ulaşıyor. Yeni sezondan beklentimiz çok yüksek. Bu sene çok büyük bir balık patlaması bekliyoruz. 1 Eylül'den sonra da tüm balıkları bol ve bereketli bekliyoruz. Güzel olacak diye düşünüyoruz" dedi.

SEZON ÖNCESİ BALIKÇILARIN GÖZÜ ÇİNGENE PALAMUDUNDA
SEZON ÖNCESİ BALIKÇILARIN GÖZÜ ÇİNGENE PALAMUDUNDA
SEZON ÖNCESİ BALIKÇILARIN GÖZÜ ÇİNGENE PALAMUDUNDA
SEZON ÖNCESİ BALIKÇILARIN GÖZÜ ÇİNGENE PALAMUDUNDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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