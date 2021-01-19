Sezgin Yılmaz kimdir? Dünya Avucunuzda programının sunucusu Sezgin Yılmaz kimdir?

Adını ilk olarak sosyal medyada duyduğumuz Sezgin Yılmaz, şimdi de yeni bir işe imza atıyor. Televizyon karşısında adını ilk defa duyanlar ise Sezgin Yılmaz kimdir? Dünya Avucunuzda programının sunucusu Sezgin Yılmaz kimdir? diye sunuyor.

Fox TV'nin Mart ayında başlayacak olan Dünya Avucunuzda programında Burcu Esmersoy'a eşlik edecek. Esma Sultan Yalısı'nda tanıtımı gerçekleşen Dünya Avucunuzda programının Sosyal medya fenomeni Sezgin Yılmaz, artık ekranlarda boy gösterecek. Sezgin Yılmaz kimdir? Dünya Avucunuzda programının sunucusu Sezgin Yılmaz kimdir? cevabı ise detaylarda!

SEZGİN YILMAZ KİMDİR? DÜNYA AVUCUNUZDA PROGRAMININ SUNUCUSU SEZGİN YILMAZ KİMDİR?

1983 doğumlu Sezgin Yılmaz İstanbul'da dünyaya geldi. Yeditepe Üniversitesi'nde görsel tasarım okuyan Sezgin Yılmaz, okulu 7 senede tamamladı. Okulun ardından askerlik görevini yerini getiren Yılmaz, babasının yanında çalışmaya başladı.

Verdiği bir röportajında 9- 5 çalışma saatlerinin kendine uygun olmadığını belirten sosyal medya fenomeni, şunları ekledi: 'Bitirdiğim bölümdeki arkadaşların çoğu ajanslarda çalışıyor. Kuş kadar para alıp, gece birlere kadar işten çıkamıyorlar. Ben bunu istemedim. Aklım sosyal medya ve internet üzerinden bağımsız bir iş yapmaktaydı. O sırada Instagram'ı fark ettim. Önceleri filtre programı sandım. Bir süre sonra kavradım." Son dönemlerde çektiği çektiği fotoğraflar ve Dünya Avucunuzda programı ile gündeme gelmektedir.