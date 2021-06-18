Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında, nereli?
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Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında, nereli?

Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında, nereli?
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SBK Holding kurucu CEO'su olan Sezgin Baran Korkmaz, merkez ofisi Türkiye'de bulunan SBK Holding, Avrupa, Rusya, Güney / Güneydoğu Asya, Amerika Birleşik Devletleri ve Belize'de faaliyet göstermektedir. Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında, nereli?

SBK Holding kurucu CEO'su olan Sezgin Baran Korkmaz, merkez ofisi Türkiye'de bulunan SBK Holding, Avrupa, Rusya, Güney/ Güneydoğu Asya, Amerika Birleşik Devletleri ve Belize'de faaliyet göstermektedir. Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında,nereli?

SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR?

Sezgin Baran Korkmaz, SBK Holding'in kurucu CEO'sudur.

SBK Holding, Türkiye ve komşu bölgelerdeki sıkıntılı varlıklara odaklanan bir risk sermayesi şirketidir.

Şu anda SBK Holding finans, ilaç, maden, enerji, gayrimenkul, otomotiv, teknoloji ve lojistik gibi farklı sektörlere yatırım yapmakta ve grubun dünya çapında 5.000 civarında çalışanı bulunmaktadır.

Merkez ofisi Türkiye'de bulunan SBK Holding, Avrupa, Rusya, Güney/ Güneydoğu Asya, Amerika Birleşik Devletleri ve Belize'de faaliyet göstermektedir. Sezgin Baran Korkmaz, mali güçlüklerle karşılaşan birçok şirketle çalıştı ve çeşitli açılımlar yaratarak bu alanda uzmanlaşmıştır.

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Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında, nereli? - Haberler
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