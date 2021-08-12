Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD'nin iade dosyası da mahkemeye ulaştı
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Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD'nin iade dosyası da mahkemeye ulaştı

Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD'nin iade dosyası da mahkemeye ulaştı
Demirören Haber Ajansı / Hilal Öztürk - Haberler | Güncel

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla kırmızı bültenle aranırken Avusturya'da tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD'den beklenen iade dosyasının da mahkemeye ulaştığı öğrenildi.

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla kırmızı bültenle aranırken Avusturya'da tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD'den beklenen iade dosyasının da mahkemeye ulaştığı öğrenildi. Korkmaz'la ilgili ilk iade dosyası Türkiye'den gönderilmişti. Korkmaz'a yöneltilen suçlamaların ve delillerin yer aldığı kapsamlı dosya da ABD tarafından gönderildi. Böylece Korkmaz'ın iadesiyle ilgili karar verilmesi için her iki ülkeden beklenen dosyalar mahkemeye ulaşmış oldu.

Korkmaz'la ilgili Wels Mahkemesi'ndeki iade süreci "kaçma, delilleri karartma ve suç işleme" gerekçeleriyle tutuklu olarak sürdürülüyor. Korkmaz'ın avukatları mahkemenin 5 Temmuz'da verdiği tutukluluk kararına karşı itiraz başvurusu yaptı. Bu nedenle 5 Ağustos'ta yapılması planlanan duruşma 22 Eylül'e ertelendi. Tutukluluğa karşı yapılan itirazın sonuçlanması için dosya üst mahkemeye gönderildi. Tutuklulukla ilgili itirazın sonuçlanması sonrası, Wels Mahkemesi Korkmaz'la ilgili ABD ve Türkiye'den gönderilen kapsamlı dosyaları inceleyerek, talepleri değerlendirecek. Korkmaz önce tahliye edilmesini ardından Türkiye'ye iade edilmeyi talep etmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilal Öztürk

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