Sezer İnanoğlu'nun çocuk dramı
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Sezer İnanoğlu'nun çocuk dramı

26.01.2021 07:50 | Son Güncelleme: 26.01.2021 07:54
Sezer İnanoğlu'nun çocuk dramı

Bakırköy 7'nci Aile Mahkemesi'nde velayet davası açan oyuncu, 12 yaşındaki kızı A.A.İ.'nin annesinden şiddet gördüğünü öne sürdü: "Kızım, gerekli bakımı alamadığı gibi fiziki ve psikolojik şiddet, hatta tacizle baş başa yaşıyor.

Bakırköy 7'nci Aile Mahkemesi'nde velayet davası açan oyuncu, 12 yaşındaki kızı A.A.İ.'nin annesinden şiddet gördüğünü öne sürdü: "Kızım, gerekli bakımı alamadığı gibi fiziki ve psikolojik şiddet, hatta tacizle baş başa yaşıyor."

Babaanne Aysel İnanoğlu, torununun tacize uğradığını öne sürdü.

SEVGİLİSİYLE AYNI YATAKTA

Velayet duruşmasında tanık olarak dinlenen Sezer İnanoğlu'nun annesi Aysel İnanoğlu ise kan dondurucu iddialarda bulundu: "Torunumun anlattığına göre; annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken onu da yanına alıyormuş." 20 Şubat 2020'de annesinin şiddetine maruz kaldığı öne sürülen 12 yaşındaki A.A.İ.'nin Beykoz Çocuk Büro Amirliği'nde verdiği ifadede "Annem bana 'Seni istemiyorum, git babanla yaşa' diyerek vurdu. Sevgilisiyle yatarken beni de yanlarına alıyorlardı. Annemden çok korkuyorum" dediği ortaya çıktı.

Yeşilçam'ın 'Sezercik'i Sezer İnanoğlu ile Mehtap Meral İnanoğlu'nun evliliği 2013'te bitti.

Kaynak: Hürriyet

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