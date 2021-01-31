Sezen Aksu yeni şarkısı ile Masumlar Apartmanı'na konuk oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sezen Aksu yeni şarkısı ile Masumlar Apartmanı'na konuk oluyor

31.01.2021 00:33 | Son Güncelleme: 31.01.2021 00:56

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, yeni bölüm sürprizi ile izleyenleri heyecanlandırdı. Dizi, ekrana gelecek 20. bölümünde, Sezen Aksu'nun yeni şarkısı Affet'i, duygusal bir sahne ile ilk kez izleyenleriyle paylaşacak.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. TRT 1 ekranlarından yayınlanan, Deniz Madaoğlu'nun kaleme aldığı dizi, hem oyuncu kadrosu hem de hikayesi ile her hafta başka bir olayı gündeme getirirken, bu hafta ekrana gelecek yeni bölüm sürprizi ile izleyenleri heyecanlandırdı.

DUYGUSAL SAHNEDE YENİ ŞARKISI İLE EŞLİK EDECEK

Dizinin 2 Şubat Salı akşamı izleyici ile buluşacak olan 20. bölümünde, usta sanatçı Sezen Aksu da şarkısıyla yer alacak. Masumlar Apartmanı'na seslendirip bestelediği yeni şarkısı 'Affet' ile eşlik olacak olan Aksu, böylece şarkısını ilk kez dizi ile görücüye çıkarmış olacak. Şarkının Naci ve Safiye'nin geçmiş günlerini anımsadığı sahnede çalacağı öğrenildi.

Sezen Aksu yeni şarkısı ile Masumlar Apartmanı'na konuk oluyor

EZGİ MOLA SEZEN ANISI İLE GÜLÜMSETMİŞTİ

Dizinin Safiye'sine hayat veren Ezgi Mola, geçtiğimiz zamanlarda Sezen Aksu ile ilgili bir anısını paylaşmış, herkesi gülümsetmişti. Aksu'yu çok sevdiğini söyleyen Mola, ilkokul zamanında herkesi ünlü şarkıcının 'sütannesi' olduğunu söyleyerek kandırdığını belirtmişti.

Sezen Aksu yeni şarkısı ile Masumlar Apartmanı'na konuk oluyor
Sezen Aksu yeni şarkısı ile Masumlar Apartmanı'na konuk oluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Cemal Hünal Feyza Aktan Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kabe Bursa Ankara Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sezen Aksu yeni şarkısı ile Masumlar Apartmanı'na konuk oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 00:56:38. #1.16#
title