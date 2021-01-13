Sezen Aksu Unuttun mu beni şarkı sözleri nelerdir? Unuttun mu beni şarkı sözleri nedir?

Sezen Aksu Unuttun mu beni şarkı sözleri nelerdir? Unuttun mu beni şarkı sözleri nedir? İşte detaylar haberimizde...

SEZEN AKSU UNUTTUN MU BENİ ŞARKI SÖZLERİ NELERDİR?

"Unuttun Mu Beni?"

Unuttun mu beni, her şeyimi?

Sildin mi bütün izlerimi?

Hiç düşmedim mi aklına?

Hiç çalmadı mı o şarkı?

O sahil, o ev, o ada

O kırlangıç da mı küs bana?

Sanırdım ki aşklar ancak

Filmlerde böyle...

Ben hâlâ dolaşıyorum avare

Hani görsen, enikonu divane

Ne yaptıysam olmadı, ne çare

Unutamadım, gitti!

Ey aşk! Neredesin şimdi?

Sen de mi terk ettin beni?

Ne hata ettiysem, affet!

Büyüklük sende kalsın, e mi?

Sen de olmazsan eğer

Batar artık bu gemi

Ben hâlâ dolaşıyorum avare

Hani görsen, enikonu divane

Ne yaptıysam olmadı, ne çare

Unutamadım, gitti!