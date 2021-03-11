Sezen Aksu - Tükeneceğiz şarkı sözleri! 'Tükeneceğiz' şarkısının tüm sözleri nelerdir?
Ülkemizin en iyi sanatçılarından olan Sezen Aksu'nun en iyi parçalarından birisi Tükeneceğiz şarkısının sözleri merak edildi. Peki Tükeneceğiz şarkı sözleri nelerdir? Şarkının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Sezen Aksu - Tükeneceğiz şarkı sözleri sizlerle...
SEZEN AKSU - TÜKENECEĞİZ ŞARKI SÖZLERİ
Ne böyle senle ne de sensiz
Yazık yaşanmıyor çaresiz
Ne bir arada ne de ayrı
Olmak imkansız hiç sebepsiz
Ne hayallerle ümitlerle
Mutlu olmaktı dileğimiz
Suçlu ne sensin ne de benim
Şimdi sensizim sen de bensiz
Bir an gelip de küllenince
Yüreklerimiz dinlenince
Başka sevgilerde teselli bulunca
İşte biz o gün düşüneceğiz
Bir an gelip de küllenince
Yüreklerimiz dinlenince
Başka sevgilerde teselli bulunca
İste biz o gün düşüneceğiz
Etrafımızı sarıverecek
Bir boşluk ki asla bitmeyecek
Herşey bir anda anlamsız gelecek
İşte biz o gun tükenecegiz
İşte biz o gun tükeneceğiz
Bir an gelip de küllenince
Yüreklerimiz dinlenince
Başka sevgilerde teselli bulunca
İşte biz o gun düşüneceğiz
Etrafımızı sarıverecek
Bir boşluk ki asla bitmeyecek
Herşey bir anda anlamsız gelecek
İşte biz o gun tükeneceğiz
İşte biz o gun tükeneceğiz
İşte biz o gun tükeneceğiz