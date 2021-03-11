Sezen Aksu - Tükeneceğiz şarkı sözleri! 'Tükeneceğiz' şarkısının tüm sözleri nelerdir?
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Sezen Aksu - Tükeneceğiz şarkı sözleri! 'Tükeneceğiz' şarkısının tüm sözleri nelerdir?

11.03.2021 22:14 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:28
Sezen Aksu - Tükeneceğiz şarkı sözleri! 'Tükeneceğiz' şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Ülkemizin en iyi sanatçılarından olan Sezen Aksu'nun en iyi parçalarından birisi Tükeneceğiz şarkısının sözleri merak edildi. Peki Tükeneceğiz şarkı sözleri nelerdir? Şarkının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sezen Aksu - Tükeneceğiz şarkı sözleri sizlerle...

SEZEN AKSU - TÜKENECEĞİZ ŞARKI SÖZLERİ

Ne böyle senle ne de sensiz

Yazık yaşanmıyor çaresiz

Ne bir arada ne de ayrı

Olmak imkansız hiç sebepsiz

Ne hayallerle ümitlerle

Mutlu olmaktı dileğimiz

Suçlu ne sensin ne de benim

Şimdi sensizim sen de bensiz

Bir an gelip de küllenince

Yüreklerimiz dinlenince

Başka sevgilerde teselli bulunca

İşte biz o gün düşüneceğiz

Bir an gelip de küllenince

Yüreklerimiz dinlenince

Başka sevgilerde teselli bulunca

İste biz o gün düşüneceğiz

Etrafımızı sarıverecek

Bir boşluk ki asla bitmeyecek

Herşey bir anda anlamsız gelecek

İşte biz o gun tükenecegiz

İşte biz o gun tükeneceğiz

Bir an gelip de küllenince

Yüreklerimiz dinlenince

Başka sevgilerde teselli bulunca

İşte biz o gun düşüneceğiz

Etrafımızı sarıverecek

Bir boşluk ki asla bitmeyecek

Herşey bir anda anlamsız gelecek

İşte biz o gun tükeneceğiz

İşte biz o gun tükeneceğiz

İşte biz o gun tükeneceğiz

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