Sezen Aksu Sen Ciddisin şarkısı sözleri
20.11.2020 11:33 | Son Güncelleme: 20.11.2020 11:37
Yayınlandığı andan itibaren müzikseverlerin beğenisini toplayan Sen Ciddisin şarkısının sözleri merak ediliyor. Peki, Sen Ciddisin şarkısı sözleri nedir?
Türk müziğinin duayen sanatçılarından Sezen Aksu'nun "Sen Ciddisin" şarkısının video klibi yayınlandı. İşte, Sezen Aksu Sen Ciddisin şarkısı sözleri!
SEZEN AKSU -SEN CİDDİSİN ŞARKI SÖZLERİ
Söz & Müzik: Sezen Aksu
Gidiyorsun gerçekten
Şu ana kadar idrak etmedim
Hakikaten, hakikaten
Bir dakika
Ben bi' acı kahve içmeliyim
Özür dilerim sürçülisan ettiysem
Büsbütün mahveden
Unutuldum mu şimdi ben?
Unutuldum mu hemen?
Bir hatıra mıyım artık?
O da nadiren yâd edilen
Yak bütün ışıkları
Gece indi aniden
Be ayrılık olmaz olaydın
Bi' git benden
Unutuldum mu şimdi ben?
Unutuldum mu hemen?
Bir hatıra mıyım artık?
O da nadiren yâd edilen
Sen ciddisin