Sezen Aksu Sen Ciddisin şarkısı sözleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sezen Aksu Sen Ciddisin şarkısı sözleri

20.11.2020 11:33 | Son Güncelleme: 20.11.2020 11:37
Sezen Aksu Sen Ciddisin şarkısı sözleri

Yayınlandığı andan itibaren müzikseverlerin beğenisini toplayan Sen Ciddisin şarkısının sözleri merak ediliyor. Peki, Sen Ciddisin şarkısı sözleri nedir?

Türk müziğinin duayen sanatçılarından Sezen Aksu'nun "Sen Ciddisin" şarkısının video klibi yayınlandı. İşte, Sezen Aksu Sen Ciddisin şarkısı sözleri!

SEZEN AKSU -SEN CİDDİSİN ŞARKI SÖZLERİ

Söz & Müzik: Sezen Aksu

Gidiyorsun gerçekten

Şu ana kadar idrak etmedim

Hakikaten, hakikaten

Bir dakika

Ben bi' acı kahve içmeliyim

Özür dilerim sürçülisan ettiysem

Büsbütün mahveden

Unutuldum mu şimdi ben?

Unutuldum mu hemen?

Bir hatıra mıyım artık?

O da nadiren yâd edilen

Yak bütün ışıkları

Gece indi aniden

Be ayrılık olmaz olaydın

Bi' git benden

Unutuldum mu şimdi ben?

Unutuldum mu hemen?

Bir hatıra mıyım artık?

O da nadiren yâd edilen

Sen ciddisin

İlgili Haberler

Sezen Aksu Ünzile şarkı sözleri | Kırmızı Oda Ünzile şarkısı
Sezen Aksu Ünzile şarkı sözleri | Kırmızı Oda Ünzile şarkısı
Cem Adrian Şu Dağlarda Kar Olsaydım şarkı sözleri | Alev Alev'de çalan şarkı nedir?
Cem Adrian Şu Dağlarda Kar Olsaydım şarkı sözleri | Alev Alev'de çalan şarkı nedir?
İrem Derici - Senin Hastan sözleri İrem Derici - Senin Hastan dinle
İrem Derici - Senin Hastan sözleri İrem Derici - Senin Hastan dinle
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Donald Trump Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Alişan Öykü Karayel Mustafa Topaloğlu
Spor Ozan Kabak Ersun Yanal Abdullah Avcı Lewis Hamilton Sebastian Vettel
Tüm Haberler Faiz Türk Kasım Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sezen Aksu Sen Ciddisin şarkısı sözleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 11:37:27. #1.15#
title