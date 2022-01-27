Sezen Aksu'nun hangi şarkısı olay oldu? Sezen Aksu ne dedi? Şahane Bir Şey Yaşamak söz yazarı kimdir? Şahane bir şey yaşamak sözleri kimin?

Şahane bir şey yaşamak sözleri kime ait? sorusu sosyal medyada Şahane bir şey yaşamak şarkısının gündem olmasının ardından en çok merak edilenler arasında yer aldı. Ünlü sanatçı Sezen Aksu, sosyal medyada "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli parçasının sözleri ile gündeme geldi. YouTube'da ilk olarak 2017 yılında yayınlanan şarkıdaki "Binmişiz bir alâmate, gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" ifadeleri büyük tepki çekti. Sezen Aksu ne dedi? Sezen Aksu'nun yeni şarkısı ne? Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak söz yazarı kimdir? Sezen Aksu'nun hangi şarkısı olay oldu? Şahane bir şey yaşamak sözleri kimin? Detaylar haberimizde...

SEZEN AKSU NE DEDİ?

Sezen Aksu'nun YouTube'da yayınlanan ve sosyal medyada büyük tepki çeken "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısının "Binmişiz bir alâmate, gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri büyük tepki çekti.

SEZEN AKSU'NUN YENİ ŞARKI NE?

Sezen Aksu'nun video paylaşım platformu YouTube'ta da yayınlanan ve tepki çeken yeni şarkısının adı Şahane Bir Şey Yaşamak'tır. İşte, Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak sözleri...

ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK SÖZLERİ

Acısıyla, tatlısıyla

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak, dimdik durmak

Bin bahane, bin oyun kurmak

***

Binmişiz bir alâmate

Gidiyoruz kıyamete

Selam söyleyin o cahil

Havva ile Adem'e

***

Aha yine, aha yine

Önümüz uçurum, ardımız dağ

***

İlle yanacağız, yanacaklar

Elbette

***

Gül de var, diken de

Aşk da var, savaş da

Her şey hepimiz için

Kısmet hayatta

***

Yazın veda edişi

Şölenlerle, şarkılarla

Baharların gelişi

Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane

ŞAHANE BİR ŞEY YAŞAMAK SÖZLERİ KİMİN?

Yayınlanan videonun açıklama kısmında Şahane Bir Şey Yaşamak sözlerinin kime ait olduğu ile ilgili ve şarkı ile ilgili diğer bilgiler şu şekilde yer almıştır:

Adapte Türkçe Söz: Sezen Aksu

Orijinal Eser Sahipleri: Alexander Dim Papaconstantinou, Sam Debbie, Djupstrom Bjorn Mats Johan, Hajji Bilal, Jannusi Achraf, Khayat Nadir

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