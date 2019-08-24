Sezen Aksu'nun babası son yolcuğuna uğurlanıyor
Sezen Aksu'nun babası son yolcuğuna uğurlanıyorİZMİR(İHA)- Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun babası İzmir'de toprağa veriliyor İzmir'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım, Hacı Ahmet Tatari Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor.
24.08.2019 17:59
Sezen Aksu'nun babası son yolcuğuna uğurlanıyor
İZMİR(İHA)- Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun babası İzmir'de toprağa veriliyor
İzmir'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım, Hacı Ahmet Tatari Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Kaynak: İHA