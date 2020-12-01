Sezen Aksu Doymadım Doymadım dinle! Sezen Aksu Doymadım Doymadım şarkı sözleri!
Minik Serçe lakaplı başarılı sanatçı Sezen Aksu'nun sevilen şarkısı Doymadım Doymadım dinle! Sezen Aksu Doymadım Doymadım şarkı sözleri!
Sözleri ve müziği ile sevilen şarkı Sezen Aksu Doymadım Doymadım dinle! Sezen Aksu Doymadım Doymadım şarkı sözleri!
SEZEN AKSU DOYMADIM DOYMADIM
Vurgun yemiş misali gönlüm
Tutuldu aşka,
Ciğerimden yanıyorum ben
Bu defa başka,
Bu yangın benle ölünceye dek
Yaşasın varsın,
Dünyanın o son günü sen
Beni arayacaksın
Doymadım, doyamadım sevmelere seni ben
Kimseyi koyamadım yerine yeniden
Saymadım, sayamadım sensiz geçen yılları
Ne inkâr ne itiraf, bu yalnızca sitem
Zannetme, bir gün geri dönmek değil niyetim
Hasrete teslim oldum, asla gelmeyeceğim
Bu yangın benle ölünceye dek
Yaşasın varsın,
Dünyanın o son günü sen
Beni arayacaksın
Doymadım, doyamadım sevmelere seni ben
Kimseyi koyamadım yerine yeniden
Saymadım, sayamadım sensiz geçen yılları
Ne inkâr ne itiraf, bu yalnızca sitem
https://lyricstranslate.com