Sezen Aksu Doymadım Doymadım dinle! Sezen Aksu Doymadım Doymadım şarkı sözleri!
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Sezen Aksu Doymadım Doymadım dinle! Sezen Aksu Doymadım Doymadım şarkı sözleri!

01.12.2020 22:54 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:58
Sezen Aksu Doymadım Doymadım dinle! Sezen Aksu Doymadım Doymadım şarkı sözleri!

Minik Serçe lakaplı başarılı sanatçı Sezen Aksu'nun sevilen şarkısı Doymadım Doymadım dinle! Sezen Aksu Doymadım Doymadım şarkı sözleri!

Sözleri ve müziği ile sevilen şarkı Sezen Aksu Doymadım Doymadım dinle! Sezen Aksu Doymadım Doymadım şarkı sözleri!

SEZEN AKSU DOYMADIM DOYMADIM

Vurgun yemiş misali gönlüm

Tutuldu aşka,

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Ciğerimden yanıyorum ben

Bu defa başka,

Bu yangın benle ölünceye dek

Yaşasın varsın,

Dünyanın o son günü sen

Beni arayacaksın

Doymadım, doyamadım sevmelere seni ben

Kimseyi koyamadım yerine yeniden

Saymadım, sayamadım sensiz geçen yılları

Ne inkâr ne itiraf, bu yalnızca sitem

Zannetme, bir gün geri dönmek değil niyetim

Hasrete teslim oldum, asla gelmeyeceğim

Bu yangın benle ölünceye dek

Yaşasın varsın,

Dünyanın o son günü sen

Beni arayacaksın

Doymadım, doyamadım sevmelere seni ben

Kimseyi koyamadım yerine yeniden

Saymadım, sayamadım sensiz geçen yılları

Ne inkâr ne itiraf, bu yalnızca sitem

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