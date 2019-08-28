Sezen Aksu, babasının cenazesinde Mustafa Ceceli'den ezan okumasını istedi

28.08.2019 14:56

Sezen Aksu, İzmir'de 91 yaşında vefat eden babası Sami Yıldırım'ın cenazesinde Mustafa Ceceli'den ezan okuması için ricada bulundu.

EZANI STÜDYODA KAYDEDİP VERDİ

Annesi Şehriban Yıldırım'ın cenazesinde ezanı canlı okuyan Mustafa Ceceli, Aksu'nun bu isteğini de kırmak istemedi. Ünlü şarkıcı Sami Yıldırım'ın cenaze töreni sırasında Irak'ta konser vereceği için ezanı bu kez stüdyoda kaydedip Aksu'ya verdi.

3 YIL SONRA BİR ACI DAHA

Türk pop müziğinin güçlü ismi, 'Minik Serçe' lakaplı Sezen Aksu'nun babası, emekli okul müdürü Sami Yıldırım, solunum güçlüğü nedeniyle gittiği Çiğli'deki bir özel hastanede, akciğer enfeksiyonu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Sezen Aksu, 2016 yılında yaşamını yitiren emekli fen bilgisi öğretmeni annesi Şehriban Yıldırım'ın ardından, babasını da kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.