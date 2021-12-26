Sezai Karakoç, vefatının 40. gününde kabri başında yad edildi - Haberler
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Sezai Karakoç, vefatının 40. gününde kabri başında yad edildi

Sezai Karakoç, vefatının 40. gününde kabri başında yad edildi
AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel

Şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç, vefatının 40. gününde kabri başında anıldı.

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Şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç, vefatının 40. gününde kabri başında anıldı.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneğince düzenlenen etkinlik Şehzadebaşı Camisi'nde kılınan sabah namazıyla başladı.

Namazın ardından, Karakoç'un Şehzadebaşı Camisi haziresinde yer alan kabrinin başında Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Prof. Dr. Nazif Gürdoğan ve yazar Recep Garip'in konuşma yaptığı anma etkinliğine, Sezai Karakoç'un dostları ve sevenlerinin yanı sıra çok sayıda genç katıldı.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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