Sezai Karakoç için Pazar günü mezarı başında dua edilecek - Haberler
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Sezai Karakoç için Pazar günü mezarı başında dua edilecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Sezai Karakoç için Pazar günü mezarı başında dua edilecek

Geçtiğimiz günlerde vefat eden usta şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için pazar günü sabah namazının ardından İstanbul Müftülüğü hocaları tarafından mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunacak.

İSTANBUL (İHA) - Geçtiğimiz günlerde vefat eden usta şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için pazar günü sabah namazının ardından İstanbul Müftülüğü hocaları tarafından mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunacak.

Geçtiğimiz günlerde vefat eden usta şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, Şehzadebaşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından cami haziresine defnedilmişti. Usta şair için İstanbul Müftülüğü destekleriyle 21 Kasım pazar günü sabah namazından sonra gerçekleşecek programda müftülük hocaları tarafından Kur'an-ı Kerim okunacak. Şehzadebaşı Camii'nde gerçekleşecek programın ardından katılan vatandaşlara çorba ikram edilecek. - İSTANBUL

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